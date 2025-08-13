Arrastrada en plena vía pública: el violento robo que sufrió la hermana de Yanina Latorre

La famosa panelista relató el duro momento que vivió su hermana en el barrio porteño de Belgrano.

Maite Arruza, hermana de Yanina Latorre, fue víctima de un robo en el barrio porteño de Belgrano. La mujer salía de hacer compras en un supermercado cuando, según relató la conductora, dos jóvenes en moto intentaron arrancarle la cartera que llevaba cruzada.

Como no lograron desprenderla de inmediato, la arrastraron una cuadra tomándola de los cabellos. La agresión le provocó múltiples lesiones en el cuerpo debido al contacto con el pavimento.

Yanina Latorre junto a su hermana y madre Yanina Latorre junto a su hermana y madre. El relato de Yanina Latorre Latorre contó el episodio en su programa en El Observador, donde describió que su hermana perdió todos sus pertenencias: el sueldo semanal que acababa de cobrar como personal trainer y su teléfono celular. “Le robaron todo. Ella vive de su trabajo y sus ahorros”, afirmó.

Agregó que estaba por abordar un avión cuando Maite la llamó para contarle lo sucedido. Ante esa situación, le aseguró que se quedara tranquila porque le repondría el dinero y un teléfono nuevo. También detalló que la ayudó a gestionar la recuperación de sus cuentas y el cambio de equipo.

La conductora subrayó que la víctima estaba “toda golpeada y lastimada” y cuestionó la falta de reacción de los testigos: “Eran las 12 del mediodía y nadie la ayudó. La gente no se mete porque le da miedo y no saben si están armados”. Más allá del impacto físico, Latorre manifestó preocupación por la desprotección que sintió su hermana en un hecho ocurrido a plena luz del día.