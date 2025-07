"Me chupa tres...": Yanina Latorre respondió sin filtro a las acusaciones de infidelidad

Sin filtro, Yanina comenzó el monólogo refiriéndose a los conflictos personales de Iglesias: “Sos una pobre chica a la que le metieron los cuernos y encima la dejaron, y te desestabiliza el cuerno porque tenés un problema con el cuerno. ¿Creés que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres huevos”.

En su ataque, Latorre también la descalificó por su presente profesional: “ Tenés 100.000 seguidores pedorros porque no llegaste a nada por algo. No duraste ningún trabajo. Te echan de todos lados”. Incluso la acusó de haber filtrado mensajes en el conflicto con Marixa Balli y de “carpetear” a otros colegas.

Yanina Latorre

Su trayectoria en la televisión

La panelista defendió también su trayectoria frente a los cuestionamientos implícitos: “Hace 15 años que estoy en el medio, en LAM hace 10, y no me echó nadie. Aunque no estudié periodismo, me hice sola”. En relación al matrimonio con Latorre, fue tajante: “A mí me funciona esta familia, ¿quién sos vos para decidir que mis hijos estén sufriendo por tus frustraciones?”.

El conflicto vuelve a poner en el centro de la escena a dos figuras mediáticas que ya han protagonizado fricciones anteriores. Iglesias y Latorre compartieron panel en LAM, pero su relación fue tensa desde el inicio. Hasta el momento, Fernanda Iglesias no respondió públicamente al descargo.

Diego Latorre le habría sido infiel nuevamente a Yanina Latorre ().jpeg Yanina y Diego Latorre.

Las publicaciones que hizo en la madrugada continúan disponibles en su perfil, pero no realizó aclaraciones posteriores. Yanina, por su parte, sostuvo que no tiene intenciones de continuar con la polémica, aunque cerró su intervención con una afirmación lapidaria: “No contesto para abajo”.