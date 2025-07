Yanina Latorre insultó a una famosa periodista mendocina tras entrevistar a Maru Botana y recibió una respuesta

"Recién me dijiste 'soy feliz, no me fijo en la vida de nadie, hago la mía, disfruto'. Pero, ¿hay alguien que decís 'lo cancelo mentalmente porque me hace daño'? ", le consultó la comunicadora.

" Sí, no la voy a nombrar ", respondió Maru Botana. Pero para quienes se perdieron el escándalo, Majo fue un poco más allá, sin mencionar a la persona en cuestión: "Esta persona, que hace espectáculos, muy conocida. Está cancelada en tu vida, porque lo que dice no es así".

"Sí. Un invento total que no solo me hace daño, sino que hay un límite en meterse en la vida de otro y sobretodo inventar historias que no tienen sentido. Entonces me duele porque pasa que hay gente que le cree", expresó Maru sobre Yanina Latorre.

Yanina Latorre, sin piedad contra Majo Pérez Comalini y Maru Botana

El recorte de la nota a Maru Botana en Mendoza lo pasaron en LAM y allí Yanina Latorre, fiel a su estilo, no dudó en opinar acerca de que en todo momento hablaban de ella, pero sin decir su nombre.

La panelista y conductora apuntó no solo contra Maru, sino también contra Pérez Comalini por no nombrarla durante la nota. "La periodista mendocina, flor de pelo****, no sabe ni preguntar. Nombrenme las dos, no tengan miedo”, dijo picante.

"Vamos de nuevo: Maru Botana no tenés un pu** amigo. Cagaste a Lapegüe, al cocinero, a todos. ¿Yo qué necesidad tengo con lo bien que me va de inventar semejante historia tuya? Yo a vos no te hice daño, no hablé nunca de tu vida privada, no conté nada de tu vida y mirá que tengo de todo para contar", expresó.

"Solamente conté cómo me lastimaste y cómo te obsesionaste con mi cuerpo cuando éramos chicas, porque vos tenías otro tipo de cuerpo y lo padecías", explicó Latorre.

Majo Pérez Comalini le respondió a Yanina Latorre

Ante el escándalo, Majo Pérez se expresó a través de sus redes y le respondió a Yanina Latorre: "Maru contó un momento de su vida, no quiso nombrarla y yo, en ese momento, sentí que tenía que respetar a la entrevistada; que no quiso nombrar a Yanina Latorre".

"Me caracterizo por respetar a las personas y hace veinte años que lo hago todos los días de entrevistar y no me siento ninguna pelotu**, para nada. Es un trabajo muy difícil de hacer, mucho más difícil de lo que parece", expresó.

"Respeto a Yanina también, por supuesto, y valoro todos los trabajos", aseguró la comunicadora. Para cerrar, Majo Pérez Comalini remarcó: "Me salió así y sentí que si ella no quería nombrarla, ¿por qué yo?. Nada más".