Qué retoque estético se hizo Yanina Latorre y por qué solo uno: "Ahora soy vieja..."

Yanina Latorre reveló por qué se cambió los dientes

Lejos de incomodarse, Latorre aprovechó para lanzar una crítica directa a quienes la cuestionan por su apariencia y aclaró que nunca se operó la cara. “Me cambié los dientes. Yo sola me voy a criticar para las boludas de Graciela Alfano y esas. Operada no estoy, es mi cara, ahora soy vieja”, afirmó.