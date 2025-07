Yanina Latorre se metió en el escándalo de la foto íntima de Mauro Icardi

En ese intercambio, Rey adoptó un tono desafiante. “ No soy una nena ni tampoco soy pobre , tengo lo mío solita. Yo soy mamá, también me cag… mi familia”, sostuvo, insinuando que fue víctima de infidelidades al igual que otras figuras públicas.

Luego añadió: “Ojalá conociera a Wanda. No la conozco, ni hablé nunca. Pero la verdad, me cae re bien ella y Pampita. Todas a las que nos cag… la familia, las banco”. En su relato insistió en que no necesitaba provecho económico ni mediático del escándalo: “Puedo vivir hasta los 80 años con lo que logré en mi vida. Vivo en un barrio privado en Argentina y no necesito nada de nadie”.