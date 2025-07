No se guardó nada: Mauro Icardi respondió ante las acusaciones de infidelidad

Una nueva polémica sacudió la vida pública de Mauro Icardi. La acusación vino de Natasha Rey, modelo y ex Miss Costa América, quien afirmó en su cuenta de Instagram que el delantero del Galatasaray le habría enviado mensajes privados en tono sexual mientras su pareja, la China Suárez , se encontraba en la Argentina .

El futbolista aclaró que jamás aceptó ese mensaje ni mantuvo contacto alguno con la modelo. “Nunca le acepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis”, escribió, y acusó a Rey de mentir para buscar fama. También amenazó con publicar grabaciones de pantalla como prueba, aunque aclaró que no lo hacía por las normas de contenido de Instagram: “Conmigo no jueguen que los prendo fuego”.