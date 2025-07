Habría engañado a la China Suárez: una vedette uruguaya afirma que Mauro Icardi le envía mensajes

Wanda Nara viajó a España para ver a L-Gante y lanzó una indirecta: "Yo no robo maridos"

Poco después publicó una reflexión en video sobre la importancia de no enviar fotos comprometedoras , lo que preparó el terreno para la publicación clave: una captura de pantalla que muestra un supuesto mensaje privado de Icardi pidiendo un “video para activármela”.

La “evidencia“ incluye el nombre de usuario y la imagen de perfil que coinciden con los que utiliza Icardi en sus redes, aunque no se difundió una conversación completa. La publicación fue acompañada de frases como “Ah, pero yo miento” y “Que le controle el pepito al choma” , en referencia directa a la relación de Icardi con Suárez. En sus declaraciones, Rey acusó a Suárez de haberla tratado de envidiosa y redobló la apuesta: “Yo no necesito plata… ni fama ni nada… tengo todo lo que quiero. Ella es macumbera, yo soy vidente ”.

El pasado de la vedette

Rey ya había sido noticia en 2014, cuando aseguró que Diego Maradona la contactó para invitarla a Dubai, en un episodio de características similares. Esta vez, volvió a hacer público un supuesto acercamiento no solicitado, mientras simultáneamente Suárez compartía en su Instagram una foto en la ducha, con una remera blanca translúcida con la frase “Don’t be jealous” (No seas celosa), lo que fue leído por muchos como una provocación.