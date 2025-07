¿Cuestión de plata o poder? Esto dijo Ana Rosenfeld sobre la "violencia vicaria" que sufre Wanda Nara

Rosenfeld inició el divorcio de la conductora con Mauro Icardi , además de ser su amiga y con quien está en constante contacto. “Estuve con Wanda y sigo estando cerca. Ella todavía me consulta. Por eso hay cosas en las que no puedo ser muy específica, porque estaría contando detalles internos que no necesariamente coinciden con lo que se dice mediáticamente. Prendés la tele y en cada canal hay una versión distinta, un informante distinto. Al final, trasciende solo lo que cada uno quiere”, comentó.

La abogada tiene 50 años de profesión y asegura que desde sus inicios en el 99% de los casos, sean o no famosos, la responsabilidad del cuidado de los hijos en casos de divorcios o separaciones recae en la madre.

Ana Rosenfeld no podrá ejercer como abogada hasta fines de 2021

“Todo lo que se sabe de los famosos en los medios pasa multiplicado en la vida privada de quienes no son figuras públicas. La diferencia es que ellos tienen micrófono y pueden contar si el papá viene o no en horario, si restituye al hijo como se pactó o si incumplió. Es apenas un reflejo de lo que pasa a diario en los tribunales de familia”, aclaró.

Cuota alimentaria: ¿cuestión de dinero o de poder?

Hace unos días, Wanda expuso en sus redes sociales que el futbolista había dejado de pagar la obra social de sus hijas. La situación salió a la luz cuando una de las niñas sufrió una leve intoxicación y la madre intentó comunicarse con el servicio médico.

Desde la institución le informaron que la cobertura estaba suspendida por falta de pago. A partir de ese momento, la empresaria decidió hacer pública la situación y también presentó una denuncia formal. La Justicia intervino y determinó que Icardi debe hacerse cargo del pago de la obra social.

“Esto es la famosa violencia vicaria —donde usás a los chicos para en realidad estar perjudicando a la madre— porque a la que la querés hacer sentir mal, avergonzar, lastimar y demás, es a ella y los chicos son los instrumentos o el camino utilizado para llegar a ese objetivo”, definió Rosenfeld. Y agregó: “No todos los incumplimientos de la cuota alimentaria tienen su raíz en la falta de una economía. Muchas veces es caprichoso por parte del progenitor, le da bronca que a lo mejor la mujer rehizo su vida o que tiene solvencia”.

Wanda Nara Wanda Nara y sus hijos Instagram

Menores, redes sociales y límites legales

Los hijos de famosos también están expuestos a una presión que no deberían tener. “En principio, los menores no pueden ser expuestos en redes. Pero muchas veces, mientras la pareja estaba unida, ambos progenitores los mostraban. El problema surge al separarse, cuando uno de los dos se opone".

En ese caso, la ley es clara: sin consentimiento mutuo, no se puede mostrar la imagen de un menor. La abogada reveló que en época electoral debió enviar 500 cartas documento en un caso donde se quería usar una foto de una pequeña en una campaña política.

“Aunque no puedo decir nombres, el progenitor lo primero que hizo fue pedir que su hija no apareciera en redes sociales. No quería que se mostrara una imagen de familia ideal cuando, en realidad, desde la política había temores detrás de esa exposición”, relató.

Vínculos con nuevas parejas: ¿se puede impedir el contacto con los hijos?

En Argentina, la ley no contempla una prohibición expresa para que uno de los padres impida que sus hijos establezcan relación con la nueva pareja del otro, salvo que se pruebe que la situación pone en riesgo la integridad física o emocional del menor.

“Tiene que ver mucho con la madurez de los progenitores en saber qué mal o qué bien le pueden estar haciendo a los chicos involucrándolos con terceros donde todavía ellos no saben si esos terceros son para siempre o para un tiempo prolongado. La vinculación con nuevas parejas tiene que ser paulatina y de saber que todos los meses no le va a presentar a un hombre o a una mujer distinta”, analizó Rosenfeld.

Mauro Icardi Mauro Icardi junto a sus hijas, fruto del amor con Wanda Nara Web

Hasta 2015, la infidelidad podía ser considerada como una causa para iniciar un proceso de divorcio. Sin embargo, con la reforma del Código Civil y Comercial se simplificó y se volvió “exprés”, eliminando la necesidad de alegar causas o culpas.

Actualmente, la infidelidad ya no es un motivo legal para divorciarse ni para que un juez evalúe el comportamiento de uno de los cónyuges en ese sentido.

"La última en enterarse siempre es la pobre mujer o hombre que en la casa hay un infiel. Pero para la ley argentina está derogado y por lo tanto no es causal. Lo que sigue a paso lento son todas las otras cuestiones, porque el divorcio sale enseguida al mes, pero la liquidación de la sociedad conyugal, los alimentos, las cuotas que no se cumplen, las chicanas que hay alrededor de eso. Incluso hay gente que no paga la cuota alimentaria y puede salir del país porque tiene que ir a trabajar”, resolvió.