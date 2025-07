"Las tres sanguijuelas de tu amante": Wanda Nara tras ver a los hijos de la China en los botines de Mauro Icardi

Mauro Icardi compartió en sus redes sociales el modelo de botines que usará esta temporada con el Galatasaray , donde ya se prepara para volver a jugar en agosto. El futbolista mostró un diseño personalizado que generó todo tipo de comentarios, no solo por la elección estética, sino por los nombres y letras que decidió grabarles.

Hasta ahí, todo dentro de lo esperable, pero lo que sorprendió fue la presencia de iniciales que no corresponden a sus hijas biológicas. Icardi grabó las letras “V”, “C” y “B”, en clara referencia a Valentino, Constantino y Benedicto , los hijos que Wanda Nara tuvo con Maxi López , con quienes el jugador mantuvo una relación cercana durante su matrimonio con la empresaria.

Pero además incluyó las letras “R”, “M” y “A ”, que coinciden con Rufina, Magnolia y Amancio, los hijos de La China Suárez . Y la reacción de Wanda no tardó en aparecer en las redes.

La reacción de Wanda no tardó en aparecer. Desde su cuenta de X, lanzó un mensaje sin filtro y con un fuerte tono de enojo. “Que te tengan que obligar a pagar la obra social de tus propios hijos, de manera urgente y alimentos, es lo más bajo que un ‘millonario’ puede hacer. Qué letritas ni letritas ”, escribió.

La empresaria apuntó de lleno contra su ex. “Yo no pongo las iniciales en mis tacos altos, yo me ocupo de todo lo que el despechado incumple”, expresó. En ese mismo mensaje, remarcó la deuda que Icardi mantendría con sus hijos. “Pasaron ya 10 meses, ¿por qué usás el dinero en retrasar el pago de las que llevás en tus botines? Ridículo”, cerró con dureza.

Los niños de la garrapata son víctimas de su locura, pero tienen padres presentes. No hay que denostarlos. Imagínate lo que deben sentir por el abandono.

Por otro lado, tremenda la actitud del psicópata, escapa del todo a un comportamiento normal. Da miedo. — Lady Pimienta (@Ladypimienta) July 18, 2025

Por otro lado, tremenda la actitud del psicópata, escapa del todo a un comportamiento normal. Da miedo. — Lady Pimienta (@Ladypimienta) July 18, 2025

Además, reposteó polémicos mensajes de usuarias, uno de ellos: "Que insulto, poner a tus propios hijos a la misma altura de las 3 sanguijuelas de tu amante? Que vergüenza das como padre icardi otra vez la sangremoncha usando a sus 3 cuotas alimentarias para sacarle plata a otro macho".