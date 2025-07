"Usa mis cosas en Turquía": la grave denuncia de Wanda Nara a la China Suárez

“Estoy esperando al chofer. Mientras te respondo a vos que trabajás de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía . Tengo pruebas de todo”, escribió Nara. Además, añadió que aún posee material que no publicó.

En otro mensaje, subió el tono y expuso su lista de reclamos hacia Icardi: “ Que pague alimentos 10 meses . Que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el período que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo. Que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos, está re feliz, se hace el ‘papá’ de nenes nuevos ”.

Los tweets no pasaron desapercibidos. En uno de ellos, Nara resumió su frustración y exigencias: “Que se concentre en su carrera, que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden, por favor. Besos, Gus”. También aprovechó para ironizar sobre entrevistas: “Algún día te daré una nota con más contenido y libre, así te ahorrás de preguntar pelotudeces y el amor por Hello Kitty”.