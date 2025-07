Lo volvió a destrozar: Wanda Nara criticó la relación entre Mauro Icardi y los hijos de la China Suárez

En sus publicaciones, Wanda hizo un descargo directo y sin eufemismos: “Que pague alimentos 10 meses . Que se borre mis tatuajes que ya cumplió el periodo que me dijo. Que apure el divorcio y deje de frenarlo ”, reclamó, visiblemente molesta. La empresaria apuntó además contra la exposición que Icardi habría generado en su entorno, criticando los gestos del futbolista en redes y sus intentos de acercamiento a los hijos de la China Suárez .

El punto más crítico de su denuncia pública gira en torno a las finanzas compartidas. Según la empresaria, Icardi aún no cumplió con sus obligaciones económicas tras la separación. “Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden, por favor”, cerró, dejando en claro su postura en medio del conflicto legal que aún no encuentra resolución.

Sus pertenencias en Turquía

En medio del revuelo, la empresaria aprovechó un comentario del periodista Gustavo Méndez como punto de partida para lanzar una cadena de acusaciones que combinan reclamos económicos, denuncias personales y señalamientos morales.

“Estoy esperando al chofer. Mientras te respondo a vos que trabajás de matarme y a tu entrevistada que pierde la dignidad dejando sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo”, escribió Nara. Además, añadió que aún posee material que no publicó.