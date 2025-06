Explotaron las redes sociales: cómo fue la reacción ante el triunfo de Tato en Gran Hermano

Santiago “Tato” Algorta se consagró ganador de Gran Hermano 2025 tras 205 días de competencia y una votación contundente del público. El uruguayo Algorta superó a Ulises Apóstolo en la final del reality emitido por Telefe , donde alcanzó el 62,8% de los votos. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.

El triunfo de Tato Algorta marcó el final de una edición extensa y polémica del reality. Recibió 84 millones de pesos , una casa prefabricada de Viviendas Roca, una moto Motomel Skua 150 y un año de cerveza gratis. Su victoria no fue sorpresiva: lideró reiteradamente las votaciones del público, obtuvo más de una vez el liderazgo dentro del juego y desplegó una estrategia sostenida que le permitió sortear eliminaciones y controlar varios movimientos clave.

Las reacciones ante el triunfo de Tato en Gran Hermano

La ceremonia de cierre también tuvo un momento icónico cuando, como último jugador en la casa, Tato apagó las luces. Emocionado, se despidió con palabras dirigidas al público y a la producción: “No sé si estoy listo para apagar las luces, estoy muy feliz, no me quiero ir. Gracias Big por haberme hecho tan feliz y por darme la oportunidad de mi vida”. Luego dejó un mensaje final que sintetizó su actitud durante el juego: “Sean ustedes, cáguense en la opinión de los demás mientras no les hagan mal a nadie. Hagan, hagan y hagan. Chau”.