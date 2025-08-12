Video: así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Cuatro mujeres, dos oriundas de Córdoba y dos de Tucumán, fueron aprehendidas en Mendoza tras ser detectadas por cámaras de seguridad siguiendo a un hombre que había ingresado a un banco en pleno Centro provincial.
Las cuatro delincuentes fueron detenidas tras ser captadas por cámaras de seguridad intentando sustraer objetos del interior del bolso de un hombre.
En los videos se observa como las sospechosas iban detrás de los pasos de un hombre en calle Necochea y España, y en determinado momento una de ellas intentó sustraerle pertenencias de su bolso mientras las demás actuaban como cobertura.
De todos modos, dicha maniobra no pudo ser completada y las delincuentes fueron detrás de otra víctima en calle Patricias Mendocinas. Ante el segundo intento de robo, el CEO alertó a la policía y lograron localizar a las mecheras.
Al momento de la detención, el grupo tenía en su poder pertenencias y documentación pertenecientes a un hombre.
La aprehensión fue realizada por personal de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCAR) y del grupo operativo, y las cuatro mujeres quedaron a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente. De acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con otro hecho delictivo vinculado a robos y hurtos que se encuentra bajo pesquisa.