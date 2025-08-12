12 de agosto de 2025 - 15:25

Video: así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Las cuatro delincuentes fueron detenidas tras ser captadas por cámaras de seguridad intentando sustraer objetos del interior del bolso de un hombre.

Los Andes | Redacción Policiales
Cuatro mujeres, dos oriundas de Córdoba y dos de Tucumán, fueron aprehendidas en Mendoza tras ser detectadas por cámaras de seguridad siguiendo a un hombre que había ingresado a un banco en pleno Centro provincial.

En los videos se observa como las sospechosas iban detrás de los pasos de un hombre en calle Necochea y España, y en determinado momento una de ellas intentó sustraerle pertenencias de su bolso mientras las demás actuaban como cobertura.

Al momento de la detención, el grupo tenía en su poder pertenencias y documentación pertenecientes a un hombre.

La aprehensión fue realizada por personal de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCAR) y del grupo operativo, y las cuatro mujeres quedaron a disposición de la Oficina Fiscal correspondiente. De acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con otro hecho delictivo vinculado a robos y hurtos que se encuentra bajo pesquisa.

