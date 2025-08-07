Dos "mulas" fueron detenidos con 197 cápsulas de cocaína en sus estómagos

Los pasajeros sólo llevaban equipaje de mano y no contaban con la constancia de ingreso al país.

Dos ciudadanos de nacionalidad boliviana fueron detenidos en Tucumán tras ser descubiertos transportando droga ingerida en el interior de sus cuerpos. Viajaban en un micro que se dirigía desde la ciudad salteña de Orán y fueron interceptados durante un operativo de control rutinario.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional en el puesto de control fijo “Trancas”, ubicado sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional N°9. Al detener el colectivo para una inspección, los gendarmes detectaron comportamientos sospechosos en dos pasajeros, quienes se sujetaban reiteradamente la zona abdominal y solo llevaban equipaje de mano.

Además, ninguno de los dos contaba con documentación que acreditara su ingreso al país, lo que incrementó las sospechas. Por orden del Juzgado Federal de Turno, se dispuso el traslado de ambos al hospital local con asistencia del Sistema de Emergencias.

Ya en el nosocomio, las radiografías confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el interior de sus estómagos. Según informó Gendarmería, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán ordenó su traslado al Centro de Salud Zenón J. Santillán para realizar una evacuación controlada.

Casi 24 horas después, los dos involucrados expulsaron un total de 197 cápsulas que contenían cocaína, con un peso total de 2 kilos 244 gramos. Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.