Vaca Muerta busca empleados: oficios más requeridos, requisitos y cómo postularse a las vacantes

La industria energética de Neuquén amplía su demanda de operarios y técnicos certificados.

La industria energética en Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades laborales para perfiles técnicos y operativos con experiencia y certificaciones.

Los Andes
Redacción Sociedad

Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los polos energéticos más importantes del país y la demanda de mano de obra calificada no para de crecer.

Empresas como Halliburton, Pecom y Alberta activaron búsquedas para cubrir distintos puestos operativos y técnicos en Añelo, Neuquén y Rincón de los Sauces, con salarios competitivos y la necesidad de experiencia comprobable.

¿Qué perfiles se buscan?

  • Soldadores certificados, con experiencia en estructuras pesadas y gasoductos, y dominio de normas API 1104.

  • Choferes profesionales con carnet CNRT y experiencia en cargas peligrosas.

  • Técnicos en mantenimiento, electromecánicos, electricistas, plomeros y cañistas con matrícula vigente.

  • Operadores de maquinaria pesada y equipos de bombeo o perforación.

  • Chapistas, montadores y técnicos instrumentistas especializados en automatización y control.

  • Vigiladores y personal de limpieza con secundario completo y disponibilidad para turnos rotativos.

  • Técnicos en seguridad e higiene industrial.

retrato-de-trabajador-cerca-de-la-maquina-metalurgica
Soldadores, choferes profesionales y técnicos especializados son algunos de los perfiles más requeridos en la industria energética de Neuquén.

Requisitos clave

Además de la experiencia técnica, las empresas exigen certificaciones habilitantes como:

  • Registro CNRT para choferes.

  • Matrícula profesional para técnicos y electricistas.

  • Certificaciones en soldadura según normas nacionales e internacionales.

  • Cursos en manipulación de sustancias peligrosas, trabajo en altura, primeros auxilios y normas HSE.

  • Residencia cercana a los principales centros operativos, especialmente Añelo y alrededores.

¿Cómo postularse?

Las vacantes están disponibles en plataformas como LinkedIn, Hiring Room, consultoras especializadas y los portales oficiales de las empresas. Además, se recomienda contar con currículum actualizado y toda la documentación en regla para agilizar los procesos de selección.

El sector energético en plena expansión genera así oportunidades concretas para quienes busquen incorporarse a una industria con proyección y exigencias profesionales claras.

