Vaca Muerta busca empleados: oficios más requeridos, requisitos y cómo postularse a las vacantes

La industria energética de Neuquén amplía su demanda de operarios y técnicos certificados.

La industria energética en Vaca Muerta impulsa nuevas oportunidades laborales para perfiles técnicos y operativos con experiencia y certificaciones.

Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los polos energéticos más importantes del país y la demanda de mano de obra calificada no para de crecer.

Empresas como Halliburton, Pecom y Alberta activaron búsquedas para cubrir distintos puestos operativos y técnicos en Añelo, Neuquén y Rincón de los Sauces, con salarios competitivos y la necesidad de experiencia comprobable.

¿Qué perfiles se buscan? Soldadores certificados, con experiencia en estructuras pesadas y gasoductos, y dominio de normas API 1104.

Choferes profesionales con carnet CNRT y experiencia en cargas peligrosas.

Técnicos en mantenimiento, electromecánicos, electricistas, plomeros y cañistas con matrícula vigente.

Operadores de maquinaria pesada y equipos de bombeo o perforación.

Chapistas, montadores y técnicos instrumentistas especializados en automatización y control.

Vigiladores y personal de limpieza con secundario completo y disponibilidad para turnos rotativos.

Técnicos en seguridad e higiene industrial.

retrato-de-trabajador-cerca-de-la-maquina-metalurgica Soldadores, choferes profesionales y técnicos especializados son algunos de los perfiles más requeridos en la industria energética de Neuquén. Requisitos clave Además de la experiencia técnica, las empresas exigen certificaciones habilitantes como:

Registro CNRT para choferes.

Matrícula profesional para técnicos y electricistas.

Certificaciones en soldadura según normas nacionales e internacionales.

Cursos en manipulación de sustancias peligrosas, trabajo en altura, primeros auxilios y normas HSE.

Residencia cercana a los principales centros operativos, especialmente Añelo y alrededores.