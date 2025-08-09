Vaca Muerta busca empleados: oficios más requeridos, requisitos y cómo postularse a las vacantes

Vaca Muerta continúa consolidándose como uno de los polos energéticos más importantes del país y la demanda de mano de obra calificada no para de crecer.
La industria energética de Neuquén amplía su demanda de operarios y técnicos certificados.
Empresas como Halliburton, Pecom y Alberta activaron búsquedas para cubrir distintos puestos operativos y técnicos en Añelo, Neuquén y Rincón de los Sauces, con salarios competitivos y la necesidad de experiencia comprobable.
Soldadores certificados, con experiencia en estructuras pesadas y gasoductos, y dominio de normas API 1104.
Choferes profesionales con carnet CNRT y experiencia en cargas peligrosas.
Técnicos en mantenimiento, electromecánicos, electricistas, plomeros y cañistas con matrícula vigente.
Operadores de maquinaria pesada y equipos de bombeo o perforación.
Chapistas, montadores y técnicos instrumentistas especializados en automatización y control.
Vigiladores y personal de limpieza con secundario completo y disponibilidad para turnos rotativos.
Técnicos en seguridad e higiene industrial.
Además de la experiencia técnica, las empresas exigen certificaciones habilitantes como:
Registro CNRT para choferes.
Matrícula profesional para técnicos y electricistas.
Certificaciones en soldadura según normas nacionales e internacionales.
Cursos en manipulación de sustancias peligrosas, trabajo en altura, primeros auxilios y normas HSE.
Residencia cercana a los principales centros operativos, especialmente Añelo y alrededores.
Las vacantes están disponibles en plataformas como LinkedIn, Hiring Room, consultoras especializadas y los portales oficiales de las empresas. Además, se recomienda contar con currículum actualizado y toda la documentación en regla para agilizar los procesos de selección.
El sector energético en plena expansión genera así oportunidades concretas para quienes busquen incorporarse a una industria con proyección y exigencias profesionales claras.