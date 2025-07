Empleo: cuál es el dato que preocupa en Mendoza

El Estimador Mensual de Actividad (EMAE) mostró una importante caída hasta marzo de 2024 que había iniciado una recuperación. La mejora se frenó en marzo de este año, en parte por la incertidumbre sobre el dólar, generada por el mismo gobierno. Además, los sectores que han mostrado crecimiento han sido Minería (Vaca Muerta en Neuquén, con muy buenos rendimientos, algo que no acontece lo mismo en el resto de las provincias petroleras) y el Sector Financiero, debido al fuerte incremento en préstamos.

image Fuente: Fundación Mediterránea

Esos dos sectores más pujantes son poco intensivos en mano de obra. En este contexto, el costo laboral en dólares se ha incrementado fuertemente en el transcurso de un poco más de un año, en un contexto de menores precios de los bienes exportados. Esto no solo complica elevar la contratación de personal sino que surge la pregunta de por qué no es más alto el número de desempleo. Entre las respuestas que se brindan se encuentra el alto costo de las indemnizaciones que muchas pymes no pueden afrontar.