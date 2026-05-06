Una carnicería ubicada en la localidad de Paso del Rey, partido de Moreno, se convirtió este miércoles en el centro de una masiva búsqueda laboral. El establecimiento, que planea abrir sus puertas en junio, ofrece 60 puestos de trabajo en diversas áreas, lo que generó filas de más de 600 metros de largo.
La oferta, publicada el domingo, se viralizó rápidamente y atrajo a más de mil interesados. Tal fue la magnitud de la convocatoria que el personal policial debió intervenir para organizar el lugar antes del inicio de las entrevistas, pautadas para las 11:00 de la mañana.
Una carnicería busca 60 empleados y se formaron filas de más de mil personas
Impresionante fila de personas para conseguir un puesto de trabajo en una carnicería de Moreno.
TN
El nuevo local será el más grande de la firma, que ya cuenta con sucursales en Esteban Echeverría y Solano. La encargada del lugar, Rocío, confesó que no esperaban semejante convocatoria: "Se nos fue un poquito de las manos. Imaginábamos una buena cantidad de gente, pero no pensamos tanto, no lo podemos creer".
El lugar ofrece tranajo para personal administrativo, carniceros, polleros, fiambreros, choferes, carga y descarga, marketing, limpieza, promoción, control de balanza, mantenimiento, cocineros y cajeros, entre otros.
Rocío detalló que abrirán de lunes a sábados, en una jornada de 6:00 a 15:00, con un franco semanal. La apertura será en el mes de junio. “Queremos arrancar con todo el equipo”, señaló.
Historias detrás de la fila
Entre los presentes se destacó una fuerte presencia de jóvenes que señalaron la dificultad para conseguir empleo estable. Muchos de ellos relataron que subsisten a base de "changas", aplicaciones de transporte o trabajos informales.
Una carnicería busca 60 empleados y se formaron filas de más de mil personas
Largas filas para conseguir una trabajo.
TN
En diálogo con TN, el primero en la fila contó que llegó a las 2:30 de la madrugada para postularse como cocinero. "Esperamos tener suerte", "Busco estabilidad", decían algunos de los postulantes. Uno de los jóvenes explicó que un lavadero de autos, pero busca un empleo seguro.
Ante la masiva convocatoria de postulantes, los responsables de la carnicería comenzaron a repartir matecocido y choripanes para los cientos de personas que aguardaban su oportunidad.