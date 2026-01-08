En 2 de cada 10 hogares no alcanza para comprar útiles: buscan armar mochilas para 2.750 chicos

Para miles de familias mendocinas, el inicio del ciclo lectivo representa un desafío económico difícil de afrontar. Ropa, zapatillas, útiles, mochila y gastos de traslado se acumulan en un contexto complejo. Frente a esa realidad, desde hace una década Proyecto Mochi apela a la solidaridad para garantizar que chicos en situación de vulnerabilidad puedan comenzar las clases con los elementos básicos.

Este verano, la iniciativa volvió a lanzar su convocatoria con un objetivo ambicioso: alcanzar a 2.750 estudiantes de hasta 100 escuelas.

“Desde hace 10 años trabajamos para que el acceso a la escuela no dependa de la situación económica de una familia”, explican desde el equipo organizador. Cada campaña se sostiene gracias a voluntarios que se comprometen a armar una mochila completa con útiles escolares para un niño o niña previamente asignado.

Las escuelas de sectores vulnerables ven el impacto de un contexto socioeconómico complejo . Relatan que muchos chicos llegan sin comer, sin merienda, sin útiles. Una campera que falta, zapatillas demasiado andadas, un ausente que no tuvo qué ponerse o cómo pagar el colectivo para llegar a clase.

Las maestras cuentan que muchos chicos van realmente sin nada para trabajar y en la escuela tratan de encontrar papel o cuadernos, lápices o colores para que puedan aprender.

Parte del mismo escenario es que observan que muchos llegan con escasez de higiene porque van todos los días con la misma ropa o las mismas zapatillas, ya que no tienen otras.

HSUQGFYOMVHN3LBIW24N2LVH5E.jpg?quality=75&smart=true&auth=4fdc7d12b380f73903c8390763dfbd8f08c4ef17663afd67476433fe8a5a9f8f&width=980&height=640 Colecta solidaria en Maipú: ayuda a que un niño tenga una mochila completa para el inicio de clases

Según datos de la Encuesta Rápida elaborada por Unicef Argentina, el 31% de los hogares con niños y adolescentes en la Argentina no logra cubrir sus gastos corrientes. Sin embargo, destacan una mejora respecto de 2024, cuando la proporción llegaba a 48%. Del total encuestado en agosto de 2025, en 18% de los hogares dijeron que sus ingresos no les alcanzan para útiles escolares y 17% no cubre apuntes y fotocopias. En tanto, 28% dijo que no le alcanza para libros y 16% que no tiene dinero suficiente para pagar ropa, abrigo o transporte.

Más que una mochila para volver a clases

Según informaron, el proceso de asignación ya comenzó. En un mensaje difundido en redes sociales, desde Proyecto Mochi apelaron al compromiso colectivo:

“Hola corazones solidarios… Sabemos que la situación está súper difícil, pero también sabemos que pequeñas acciones hacen maravillas. Te pedimos que nos ayudes a armar una mochi con útiles. Los niños nos esperan. Solo se necesitan voluntades: juntate con amigos, familia o compañeros de trabajo, que cada uno ponga su granito de arena y ayudamos a un niño. Nos faltan más de 2.750 mochis por conseguir”, expresaron.

“En el momento que te inscribís para donar una mochila con útiles conocés el nombre y la escuela del niño asignado’, detallan. A partir de allí, comienza un trabajo que va mucho más allá de reunir útiles. “Muchos lo hacen con enorme cariño: agregan una merienda, piensan qué le puede gustar al chico que les tocó y hasta incluyen una cartita”, cuentan.

Apoyo para el ciclo lectivo

Paola Lavilla, una de las referentes del proyecto, destacó el impacto sostenido de la iniciativa a lo largo del tiempo. “En casi todas las campañas hemos armado un promedio de 2.000 mochis o un poco más. Desde el inicio del proyecto llevamos 22.000 mochilas entregadas”, detalló sobre esta iniciativa que este año celebra una década. El año pasado, precisó, lograron reunir 1.946 mochilas.

Lavilla subrayó además que la ayuda no siempre se limita a una sola mochila. “Mucha gente arma más de una, ayuda a difundir o convence a otro para que también arme una mochi”, señaló, y remarcó la importancia de la difusión para alcanzar la meta de este año.

La campaña estará abierta hasta el 10 de febrero, aunque desde la organización insisten en que toda colaboración suma. “La cantidad final depende de cuántas escuelas se inscriban y del objetivo anual que nos proponemos. Todos los años fijamos una meta y en algunos la hemos superado. Este es muy especial porque cumplimos 10 años y por eso apuntamos a llegar a 100 escuelitas”, explicó.

Los teléfonos de contacto son 261-6152811, 261-6574839 o 261-6112243.