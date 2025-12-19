Terminaron las clases y concluyeron el ciclo lectivo más de 460.000 alumnos: cuándo se regresa a la escuela

Agotados. Alumnos , familias y docentes llegan a diciembre con los restos de energía que les dejó el ciclo lectivo y desde hoy, una parte de ellos ya puede relajar y sentirse oficialmente de vacaciones.

En Mendoza, 463.229 estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y especial, que habían iniciado las clases el 24 de febrero , hoy dieron por concluida esa etapa.

Desde hoy, la actividad en los 2.400 establecimientos a los que asistieron cambiará radicalmente: ya no habrá una comunidad trabajando a pleno cada jornada y se terminarán los recreos, los juegos y las charlas en el patio. En pocos días, además, el silencio será total, las puertas de los colegios se cerrarán por varias semanas hasta el próximo ciclo lectivo.

Concluyeron más de 86.000 chicos de Nivel Inicial, unos 235.000 de primaria y poco más de 141.000 que transitaron la secundaria.

Muchos de ellos ya habían dejado de asistir a la escuela el 5 de diciembre , fecha estipulada por la Dirección General de Escuelas (DGE) para quienes completaron satisfactoriamente su trayectoria escolar sin adeudar contenidos.

En secundaria, hasta esa fecha, logró promocionar al año siguiente sin adeudar contenidos más de la mitad de la matrícula: 56% del alumnado de escuelas públicas y privadas.

En tanto, casi la mitad de los alumnos de secundario debió continuar tras esa fecha, ya que el periodo de intensificación de saberes se desarrolló entre el 9 y el 19 de diciembre. Durante esa instancia tuvieron la oportunidad de aprobar los aprendizajes prioritarios que no aprobaron durante el periodo de clases.

Antes, entre el 2 y el 28 de noviembre se implementó en los colegios una instancia de recuperación de saberes destinada a estudiantes con espacios curriculares pendientes de aprobación, las conocidas como “materias previas”. También participaron de esa instancia aquellos que rinden libres, por equivalencias o que ya egresaron y adeudan contenidos.

Cómo sigue el resto del ciclo lectivo

Lo cierto es que, aunque parezca concluido, administrativamente el ciclo lectivo se extenderá hasta el inicio de clases del próximo.

En el corto plazo, restan las jornadas institucionales para docentes se realizarán el 22 de diciembre, mientras que directores y supervisores cerrarán el año el 23. Finalmente, el 26 de diciembre concluirán las actividades en el nivel Superior.

En tanto, los alumnos que tengan contenidos pendientes podrán acceder a un segundo período de recuperación de saberes, del cual ya se definió la fecha. “En febrero los chicos van a tener período de intensificación desde el 9 al 27, esas son las tres semanas donde los chicos van a estar recuperando para pasar de año o para egresar”, apuntó a Los Andes Claudia Ferrari, subsecretaria de Educación de la DGE.

Regreso a clases

“En secundaria, el año que viene va a tener una particularidad. Los chicos de primero arrancan el 25 de febrero con lo que sería la ambientación y ese mes, el resto de los chicos van a estar intensificando”, señaló Ferrari.

Luego, las clases iniciarán formalmente para toda la primaria y secundaria el 2 de marzo, pero los docentes deberán presentarse casi un mes antes, el 10 de febrero.

El receso invernal será para todos los niveles y modalidades entre el 6 y el 17 de julio mientras que el ciclo lectivo se dará por concluido el 22 de diciembre de 2026.

Como ocurrió en este, los chicos que no adeuden contenidos podrán dejar de asistir en diciembre ya que el periodo de intensificación de saberes del año próximo será entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre.

Los riesgos para los alumnos con materias pendientes

Hay que tener en cuenta que el gobierno escolar eliminó una de las mesas y que hay quienes tienen una situación de mayor riesgo ante la posibilidad de permanecer en el mismo año: son los que adeudan muchos contenidos de diversas áreas.

Hasta este año, también había una en marzo, que había sido implementada para acompañar los desafíos que había implicado la pandemia para muchos estudiantes. Pero hace poco la DGE decidió eliminar esta mesa ya que eran más los problemas que los beneficios que conllevaba. Es que entre otras cosas, los alumnos que adeudaban varias materias podían iniciar el ciclo lectivo en el año al que habrían promovido y, si luego no aprobaban, debían retornar al curso en el que permanecerían. Esto no solo era complicado para los alumnos sino también para las familias y para la parte administrativa, según explicó la directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez.

La funcionaria refirió que en las instancias de diciembre y febrero también se rinden los AP adeudados, no las materias completas, pese a que en algunas instituciones aunque la normativa no lo establece de esa manera, implementan el examen de todo el espacio en febrero haciendo su propia interpretación.

En cuanto a la promoción, serán promovidos al año inmediato superior los estudiantes que como máximo adeuden dos espacios curriculares correspondientes a su plan de estudio, lo que se conoce como previas. Quienes adeuden más deberán permanecer en el mismo año del ciclo anterior, o que se conocía antes como “repetir”. Por eso, llamó a estar atentos al asunto para evitar acumular contenidos adeudados y poner en riesgo la promoción.