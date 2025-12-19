Cementerio de animales: guanacos muertos, cráneos y pieles de pumas y carne faenada, las macabras postales

Las postales, tristes y desoladoras por donde se las mire, hablan por sí solas: esqueletos y cueros de guanacos desparramados por todos lados, pieles y cráneos de pumas y zorros conservados como "trofeos" . Todas estas especies habían sido previamente faenadas, por lo que no quedaba carne en sus cuerpos. En el medio, dos delitos. Por un lado, la caza furtiva de especies protegidas de la fauna silvestre mendocina y, por el otro, la comercialización clandestina de esa carne, que no es apta para consumo humano.

Además, un descampado en la zona de Capdeville alberga un extenso amontonamiento de huesos , muchos de ellos ya secos y resquebrajados por el sol. No pertenecen a especies protegidas, pero sí a caballos y vacas que han sido robados y también faenados clandestinamente. Como si se tratara de una versión mendocina del " Cementerio de animales " , aquel creado por la cabeza de Stephen King y plasmado en un libro, estas fueron algunas de las escenas con que los efectivos de la Policía de Mendoza, de Fauna Silvestre y de Bromatología de Las Heras se encontraron en los 15 allanamientos en simultáneos que se hicieron durante todo el jueves en casas, campos privados y hasta carnicerías de ese departamento.

Todos los procedimientos fueron realizados en las inmediaciones del inicio de la ruta 13 (que llega hasta Uspallata) , y en ellos se secuestraron animales muertos (incluiso, restos óseos y cueros o pieles), además de armas de grueso calibre, silenciadores, 600 kilos de carne faenada y elementos de caza prohibidos . Durante los allanamientos, además, se detuvo a cuatro personas .

Como parte del mismo plan de lucha contra el abigeato (robo de ganado) y la caza furtiva (de especies protegidas o en sitios donde no está permitido) , hace poco menos de una semana se encontraron restos de guanacos muertos en el interior de la Reserva Natural Villavicencio (en esta área está prohibida la caza de cualquier especie). Y aunque en el momento no se dio con los cazadores, si se determinó que esos restos -huesos y cueros sin carne- eran despojos de cacería furtiva .

En Mendoza, las sanciones por este delito de caza se calculan en base a la gravedad del hecho y la especie afectada, pudiendo llegar hasta los $7.000.000 por ejemplar en los casos más graves (especies en peligro de extinción o monumentos naturales).

"Vale la pena resaltar y desatacar como la Provincia puede trabajar de forma eficiente y eficaz cuando todos los ministerios trabajan de forma mancomunada. Ayer (por el jueves) tuvimos el apoyo de más de 80 efectivos policiales, helicópteros, grupo de drones, y se 'barrió' toda un área donde estábamos investigando estos delitos", sintetizó el jefe de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo.

Un auténtico cementerio de animales

Sin la característica de haber sido anteriormente un terreno sagrado para pueblos ancestrales y sin la parte de ciencia ficción que derivaba en que los ejemplares que allí eran enterrados regresaran a la vida de forma terrorífica, en esta zona del norte de Las Heras se encontró un verdadero cementerio de animales.

A primera hora del jueves, todos los efectivos que participaron del operativo desplegaron los 15 allanamientos en simultáneo, en los que también se llevaron los teléfonos celulares de los aprehendidos (de este peritaje pueden surgir datos claves).

Hace algunos días se comenzó a trabajar en esta causa, que salió a la luz a raíz de una seguidilla de denuncias de propietarios de campos aledaños a la ruta 13. En ellas se hablaba de la presencia de varios guanacos muertos, y -al analizar esos restos- era evidente que no habían muerto en garras de predadores naturales. De hecho, eran evidentes los rastros del faenamiento.

Durante el fin de semana pasado, además, se registró también este hallazgo de guanacos cazados en el interior de Villavicencio. Y aunque los cazadores no fueron encontrados in fraganti ni en el momento, el estado de los restos de los animales permitían inferir que los habían faenado (los cazadores suelen trozarlos in situ y llevarse la carne en las alforjas de motos o de las monturas de los caballos)

A raíz de las denuncias de los puesteros privados y de las autoridades de Villavicencio, la Justicia y los ministerios de Seguridad y Energía y Ambiente comenzaron a trabajar en la investigación. Así fue como llegaron al mega operativo de este jueves y que incluyó los allanamientos en simultáneo en barrio Matheu, Capdeville y otras zonas del noroeste lasherino.

En uno de los puestos en las inmediaciones de Villavicencio se encontraron armas de fuego de grueso calibre, un silenciador, trampas para capturas de carnívoros (normalmente se utilizan en cacería de pumas y zorros) y restos de cuatro ejemplares de pumas (cráneos y pieles). Incluso, una de las cabezas se encontraba aún "fresca", lo que permitió deducir que habían sido cazado hacía unos pocos días.

Quien se encontraba en este puesto, con estas pertenencias, fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia.

Plan contra el abigeato

El Plan Estratégico de Lucha contra el Abigeato es una de las políticas que más ha reforzado el Ministerio de Seguridad durante los últimos años. Desde su inicio, en mayo de este año, ya se han superado las 13 toneladas de productos cárnicos decomisados en toda la provincia.

“La faena clandestina es un flagelo que afecta también a la salud pública”, resumió la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien agregó que en los procedimientos se secuestraron también armas de fuego, motos robadas y dispositivos electrónicos que serán evaluados.

El procedimiento que incluyó los 15 allanamientos fue ejecutado por la División de Investigaciones Integrales de Leyes Especiales (DIILE), dependiente de la Dirección General de Investigaciones. La causa, en tanto, está siendo instruida por la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medioambiente, los Animales y No Especializados, a cargo del fiscal Gabriel Blanco.