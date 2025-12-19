Las mejores fotos del 2025: del gorila que hace piruetas al bautismo de la rana, las premiados por Nikon

La edición 2025 del prestigioso concurso Nikon Comedy Wildlife ya tiene ganadores y volvió a demostrar que los animales también saben provocar carcajadas.
Estas postales de animales seguramente te van a sacar una sonrisa. Las elegidas del año.
El premio mayor de este año otorgado por Nikon quedó en manos del fotógrafo británico Mark Meth-Cohn, gracias a una imagen que muestra a un gorila dando saltos, haciendo piruetas y “bailando” en un claro del bosque, una escena que sedujo al jurado por su potencia visual y su costado lúdico.
El certamen, organizado por la compañía tecnológica Nikon y reconocido a nivel internacional, premió además otras postales inolvidables: leonas que parecen cantar al unísono, un águila feliz en la nieve, un oso que posa con una sonrisa involuntaria, ranas en pleno ritual desconcertante (¿un bautismo?) y peces que, a fuerza de gesto, parecen sonreírle a la cámara.
Más allá del humor, el concurso mantiene un eje claro en la concientización sobre la conservación de la vida silvestre a través de la fotografía.
En la categoría Junior, destinada a menores de 16 años, el primer puesto fue para Grayson Bell con la imagen titulada “Bautismo del converso reacio”.
El joven fotógrafo tomó la foto mientras registraba ranas verdes en el estado de Maine, en Estados Unidos.
“Se la mostré a mis padres y a ellos también les encantó y se convirtió en una de mis fotos favoritas”, contó Bell, quien agregó: “Todos pensamos que parecía que una rana estaba intentando bautizar a la otra”.
En tanto, el premio a Fotógrafa Joven, para participantes menores de 25 años, quedó en manos de Paula Rustemeier, de los Países Bajos, con la imagen “A la pista de baile”.
En la foto, dos zorros rojos parecen entregarse al juego y al movimiento. “Es imposible no reírse al ver a los zorros jugar con sus peculiares personalidades”, expresó la autora tras recibir el reconocimiento.
de Alison Tuck
de Christy Grinton
de Annette Kirby
de Valtteri Mulkahainen
de Meline Ellwanger
de Erkko Badermann
de Jenny Stock