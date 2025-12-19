Cómo es el zifio, el animal poco conocido que apareció en la playa de San Clemente del Tuyú

En la noche cerrada de San Clemente del Tuyú , cuando la marea sube y el mar se vuelve una masa opaca e imprevisible, apareció este martes un visitante improbable .

Un zifio, uno de los cetáceos más esquivos, misteriosos y menos estudiados del planeta, quedó varado sobre la arena y obligó a desplegar un operativo a contrarreloj que, aun con todos los recursos técnicos y humanos disponibles, terminó de la peor manera.

El aviso llegó el martes a las 19.30. Ya no quedaba luz natural y el oleaje complicaba cada movimiento.

Los equipos de la Fundación Mundo Marino trabajaron durante horas intentando devolverlo al mar. Era un macho juvenil, de 4,32 metros de largo y cerca de una tonelada de peso, un tamaño que impresiona incluso entre especialistas acostumbrados a lidiar con grandes animales marinos. Sin embargo, algo no estaba bien: el zifio nadaba en círculos, cruzaba la rompiente y regresaba una y otra vez a la costa, un comportamiento errático que suele ser la antesala de un cuadro clínico grave.

Cerca de las 21, la oscuridad y las condiciones del mar obligaron a suspender las tareas. El animal logró alejarse mar adentro, pero la esperanza duró poco. Durante el monitoreo del miércoles por la mañana, el cuerpo apareció sin vida en la misma zona . Era el cuarto varamiento vivo de un zifio registrado por Mundo Marino desde 1987, un dato que habla de la excepcionalidad del episodio.

El cuerpo del cetáceo fue trasladado para estudios junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Los primeros resultados arrojaron un cuadro contundente: neumonía avanzada y una alta carga parasitaria gastrointestinal. Dos factores que, combinados, explican la desorientación, la debilidad y el desenlace final.

Por qué los zifios son difíciles de ver

Los zifios pertenecen a la familia Ziphiidae y habitan principalmente en mar abierto, lejos de las costas y del radar humano.

Son cetáceos especializados en el buceo profundo: pueden descender más de mil metros y permanecer bajo el agua durante una hora o más para alimentarse de calamares y peces de aguas profundas. Esa vida extrema explica por qué son tan raros de observar y por qué, durante décadas, muchas de sus especies se conocían apenas por restos óseos o ejemplares hallados muertos.

En promedio, los zifios pueden vivir entre 40 y 60 años, aunque la información sigue siendo fragmentaria. Pasan la mayor parte de su vida en silencio, emergen pocos minutos para respirar y vuelven a sumergirse en zonas oceánicas alejadas de la actividad humana. Esa combinación de profundidad, distancia y bajo tiempo en superficie los convierte en fantasmas del océano.

Por eso, cada varamiento, a pesar del triste desenlace, tiene un valor científico enorme. Permite estudiar su anatomía, su estado sanitario, su dieta y hasta los impactos que el ruido submarino, las enfermedades o los parásitos pueden tener sobre especies adaptadas a un equilibrio tan delicado.