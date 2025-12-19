Revuelo en Chacras: denuncia de "usurpación de una calle", maltratos, amenazas violentas y obras clandestinas

La armonía que han caracterizado desde siempre a una zona residencial de Chacras de Coria se ha visto interrumpida bruscamente durante los últimos años, y con una creciente situación de tensión violenta. La zona roja del conflicto es el callejón comunero Las Acacias Sur , donde uno de los propietarios que tiene su casa sobre esa vía ha sido denunciado por los vecinos de otro barrio por "apropiación ilegal de una calle pública".

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo reconocen también conductas violentas y decisiones arbitrarias e ilegales de parte del vecino denunciado. "Hay trabajadores que han tenido que fueron amenazados y hasta tuvieron que esquivar golpes . Muchos no quieren volver al lugar", confesaron.

El conflicto involucra al mantenimiento, a la recolección de residuos y a la libre circulación por este callejón que es utilizado por las 25 familias que viven en el barrio Recoleta Country, y también por otros vecinos. Y es que, mientras el vecino conflictivo argumenta que es un callejón privado, la comuna, los otros vecinos y el mismo uso histórico de esta vía lo han convertido en una vía pública y clave para ingresar al barrio .

La judicialización de los distintos episodios ha derivado en que la resolución se dilate. Y, mientras tanto, el callejón sigue tomado como "rehén" por el propietario al que los otros vecinos han denunciado (el hombre también ha presentado contradenuncias) .

En esta disputa de décadas -que está en la Justicia de Mendoza- se ubican, por un lado, los vecinos del barrio privado Recoleta Country, ubicado en un loteo que comienza donde culmina el callejón Las Acacias Sur. Son ellos quienes denuncian vivir sistemáticamente amenazados por uno de los propietarios que tiene su vivienda sobre esta vía . Tanto los vecinos como la Municipalidad insisten en que, desde siempre, el callejón ha constituido una de las principales vías de acceso al barrio privado .

"Se trata de una calle pública utilizada desde hace más de 45 años, reconocida por títulos dominiales y servidumbres de paso que garantizan el tránsito de todas las viviendas del sector", argumentan los vecinos que denuncian las conductas violentas del frentista.

En el decreto municipal 2.627 del año 2021, la Municipalidad de Luján de Cuyo cita un plano de mensura de mayo de 2002, donde se identifican dos inmuebles que han sido reconocidos como servidumbre de transito, "resultando el primero de los nombrados el correspondiente al callejón comunero".

La comuna explica, además, que el vecino que se opone a que se lo considere como una "calle pública" ha solicitado un permiso municipal para cerrarlo.

"No resulta posible otorgársele sin la conformidad de los otros condóminos, y menos cuando la cosa común ha tenido como destino de uso habitual el transito en el ingreso y egreso de todas las propiedades linderas al callejón con la calle publica Las Acacias Sur, incluido los vecinos del Consorcio Barrio La Recoleta desde hace varios años atrás", se resuelve en el decreto.

En el Ministerio Público Fiscal de Mendoza existe una causa contra este vecino con el número P-123.227/24, por lesiones "lesiones leves dolosas" y a raíz de una de las tantas agresiones que han sido denunciada por los vecinos. Además, existe otra denuncia (119.744/23) "por el delito de usurpación, en su modalidad de turbación". Este expediente tiene fijada audiencia de acusación para el dia 3 de febrero de 2026.

En contrapartida, el frentista también denunció en la Justicia a la Municipalidad de Luján de Cuyo, luego de que la comuna se encargara -en reiteradas oportunidades- de alisar la calle que él desnivela intencionalmente para limitar el tránsito. También el frentista solicitó a la comuna que deje de realizar la recolección de residuos y de insistir con la reconexión del alumbrado público (por sus medios ha cortado la electricidad insistentemente, argumentando que es clandestina y no es una facultad que le corresponde a la comuna).

Esta causa ya llegó a la Suprema Corte de Justicia y se originó luego de que en 2021 Luján de Cuyo rechazara el pedido formal que el vecino había realizado para que la comuna dejara de encargarse del todas esas funciones.

Consultado por Los Andes para participar de la nota y ante las reiteradas acusaciones, el vecino señalado prefirió no detenerse en el detalle de los episodios. En ese sentido, destacó que todas las respuestas ante cada acusación, junto con las pruebas, pericias, informes catastrales y títulos de propiedad ya han sido presentadas en el expediente que se encuentra en la Corte.

Las quejas de los vecinos: "Parece una película de terror"

Los vecinos del barrio Recoleta Country consultados por Los Andes hablan de "escenas de una película de terror" cuando describen los encontronazos con el vecino. Dicen sentirse "acorralados, amenazados y con miedo constante", además de acompañar esas acusaciones con otras referidas a "apropiación ilegal de una calle pública". Incluso, sostienen que algunos de estos violentos ataques se dan contra menores quienes "lo único que hacen es pasar caminando o jugar en el callejón".

No son pocos los vecinos que ya, resignados, han decidido directamente ni transitar por el lugar para evitar malos momentos.

Ante constantes cortes del suministro eléctrico -realizados intencionalmente por este vecino-, en ese tramo no hay alumbrado público actualmente. A ello se suma que, al no dejar ingresar a los operarios municipales, tampoco hay recolección de residuos ni tampoco mantenimiento de árboles o recolección de ramas. Ello deriva en postales de mugre acumulada.

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo reconocen haber tenido problemas en más de una oportunidad con el hombre ante las reiteradas desnivelaciones del suelo, las desconexiones de electricidad y el permanente bloqueo de la calle.

Según confirmaron desde la comuna lujanina, en enero de 2022 debieron recurrir a la presencia de consigna policial para poder avanzar tranquilos con trabajos de nivelación de suelo en el callejón. Ante esta situación, el vecino denunció a la comuna por la realización de una obra "no autorizada ni solicitada por ninguno de los condóminos".

“Esto no es una simple disputa vecinal. Es un problema de violencia, poder, impunidad y abandono del Estado. Y si no se interviene, el final puede ser grave”, coinciden los vecinos consultados.

Cómo es el uso del callejón

El origen de la problemática radica en el callejón Las Acacias Sur y su uso. Los vecinos de Recoleta sostienen que este vecino y su familia han decidido apropiarse de hecho del camino, bloqueándolo y llegando a actuar “como si fuesen los dueños del barrio”.

De acuerdo a lo expuesto por estos vecinos en la denuncia por "usurpación, en su modalidad de turbación", desde los inicios del barrio privado (hace más de 20 años) y en todo momento el ingreso al lugar ha sido desde calle Orsini, tomando por Las Acacias sur hasta su final. y de ahí hacia el este para luego terminar en la portada de acceso al barrio.

"Desde la terminación de calle Las Acacias Sur hasta el ingreso al barrio, tanto el barrio como los propietarios de los lotes internos del mismo gozan y detentan en sus calidades de fundos dominantes de ese callejón sirviente de una servidumbre de uso y tránsito preexistente a su favor sobre los inmuebles de acceso al mismo desde el año 1988", destacan en la denuncia.

Aclaran, además. que dicha servidumbre de uso y transito ha sido desde 2001 en adelante, por lo menos, regular, pacífica, pública, prudente e ininterrumpidamente ejercida por sus beneficiarios. Y agregan que esa armonía se vio "turbada de forma permanente" a partir del 2012, año en que el vecino con quien hoy están enfrentados construyó una casa con frente al callejón.

Interrupción del tránsito

Entre los tantos episodios que enumeran los vecinos de Recoleta Country, resaltan que en 2020 el frentista intentó colocar sobre el medio de la calzada unos postes de hierro para cerrar ese acceso.

Así fue como, detallan, la calle dejó de ser una vía segura, limpia y prolija para convertirse en un lugar "poceado, zanjeado, inundado, oscuro y por demás inseguro y desagradable".

"Desde hace más de 20 años, dicho callejón fue abierto y de uso público para todo tipo de personas y tránsito, como así también la Municipalidad de Luján de Cuyo le prestó servicios (...), pero siempre con la molestia, entorpecimiento y turbación en contrario de esta persona 'nueva en la zona', que llegó con esa situación de hecho y de derecho así ya plasmada y consolidada desde mucho antes", agregan en la denuncia.

Una vía clave para el ingreso de los servicios

Por ese mismo callejón comunero ingresan al barrio Recoleta los servicios de agua y gas para todos los vecinos, "razón por la cual también ese callejón es fundo sirviente para dichos entidades y sus servicios", explican.

En la misma presentación judicial detallan la arbitraria instalación de vallas y/o barreras sobre el callejón para impedir el paso de cualquier persona. Y también mencionan la acumulación de basura.

Los argumentos y la defensa del denunciado

Aunque prefirió no participar de esta nota, el hombre denunciado por los vecinos destacó que en los distintos procesos legales iniciados ha incluido pruebas y fundamentos para insistir con su postura referida a que se trata de un callejón comunero jurisdicción de él y los frentistas del lugar, y no de una calle pública.

Por esto mismo es que ha pedido reiteradamente a la comuna, a Edemsa y a la Justicia que se suspenda la prestación del servicio de recolección de residuos, que deje de insistirse con la nivelación del suelo y que no se reconecte el alumbrado (sostiene que las conexiones que hace la comuna son clandestinas).

En noviembre de 2021, por medio del decreto 2.627, la Municipalidad de Luján ordenó que se mantuviese la prestación de los servicios municipales en el interior del callejón "hasta tanto la totalidad de los titulares de derechos reales sobre el mismo efectúen la donación del mismo al Municipio".

En la misma resolución se dispuso que ninguno de los propietarios de los condominios colindantes al callejón comunero pudiese realizar cualquier obra de cierre que impida su libre tránsito. No obstante, según denuncian los vecinos, esta orden no se puede cumplir en su totalidad y en función de los actos diarios y constantes turbativos ejercidos por vecino denunciado, a pesar de la resolución municipal y la mejor cooperación y disposición del municipio para ello.

Conflictos vecinales en Chacras de Coria y en Luján

El ordenamiento territorial en Luján de Cuyo y el crecimiento demográfico han traído múltiples dolores de cabeza para los vecinos en los últimos años. En forma enumeración, va un conteo de algunos de ellos:

Terrada casi esquina con Boedo: la gran cantidad de autos mal estacionados sobre la banquina y la misma vía pública a la altura de la ciudad deportiva el Club Sportivo Independiente Rivadavia derivan en que circular por la zona sea una riesgosa aventura.

Guardia Vieja: un conflicto entre un hotel de la zona y un barrio privado en construcción derivó en la denuncia de los responsables del alojamiento por la quema de 500 álamos que funcionan como cerco verde.

-Terrada y Ruta 60: el marcado crecimiento de barrios en la zona han derivado en que las calles hayan quedado "chicas". Ello deriva en embotellamientos y demoras en horas pico, y caos vehicular.