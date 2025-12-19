19 de diciembre de 2025 - 15:00

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios

Estas razas de perros silenciosos ladran poco y se adaptan mejor a vivir en edificios. Veterinarios explican por qué.

The-Wildest_Editorial_Apartment
Por Andrés Aguilera

Vivir en edificios implica convivir con vecinos y normas de ruido, por eso elegir perros silenciosos es clave. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino coinciden en que algunas razas tienen menor tendencia al ladrido y se adaptan mejor a la vida en espacios compartidos.

Basenji: el perro que casi no ladra

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (1)

El Basenji es conocido por ser una de las razas más silenciosas del mundo. No ladra como otros perros y emite sonidos muy bajos y ocasionales.

Veterinarios destacan su temperamento independiente y su buena adaptación a departamentos. Necesita paseos diarios, pero en casa es tranquilo y discreto.

Bulldog Francés: calmo y poco ruidoso

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (3)

El Bulldog Francés tiene una personalidad relajada y ladra muy poco. Prefiere descansar y estar cerca de su dueño antes que reaccionar ante ruidos externos.

Es ideal para edificios porque no se altera con facilidad. Su nivel de actividad es bajo y se adapta bien a rutinas urbanas.

Shih Tzu: sereno y equilibrado

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (5)

El Shih Tzu es un perro pequeño con temperamento estable. No suele ladrar sin motivo y se muestra calmado frente a estímulos cotidianos.

Disfruta de la vida en interiores y se adapta bien a la convivencia con vecinos. Es ideal para personas que buscan tranquilidad diaria.

Cavalier King Charles Spaniel: sensible y tranquilo

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (4)

El Cavalier King Charles Spaniel es afectuoso y poco reactivo. No presenta tendencia al ladrido excesivo y responde bien a entornos silenciosos.

Veterinarios señalan su capacidad para adaptarse a rutinas calmas. Su comportamiento predecible reduce conflictos en edificios.

Greyhound: sorprendentemente silencioso

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (2)

Aunque parezca contradictorio, el Greyhound es un perro muy tranquilo en interiores. Ladra poco y pasa gran parte del día descansando.

Necesita ejercicio controlado, pero en casa es silencioso y respetuoso. Su carácter calmo lo vuelve una opción viable para edificios.

