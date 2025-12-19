Vivir en edificios implica convivir con vecinos y normas de ruido, por eso elegir perros silenciosos es clave. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino coinciden en que algunas razas tienen menor tendencia al ladrido y se adaptan mejor a la vida en espacios compartidos.

Por qué conviene guardar los blísteres de pastillas vacíos: tienen un uso clave en casa

Estos son los elementos que debés quitar de tu casa para el 1 de enero, según el Feng Shui

El Basenji es conocido por ser una de las razas más silenciosas del mundo. No ladra como otros perros y emite sonidos muy bajos y ocasionales.

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (1)

Veterinarios destacan su temperamento independiente y su buena adaptación a departamentos. Necesita paseos diarios, pero en casa es tranquilo y discreto.

El Bulldog Francés tiene una personalidad relajada y ladra muy poco. Prefiere descansar y estar cerca de su dueño antes que reaccionar ante ruidos externos.

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (3)

Es ideal para edificios porque no se altera con facilidad. Su nivel de actividad es bajo y se adapta bien a rutinas urbanas.

Shih Tzu: sereno y equilibrado

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (5)

El Shih Tzu es un perro pequeño con temperamento estable. No suele ladrar sin motivo y se muestra calmado frente a estímulos cotidianos.

Disfruta de la vida en interiores y se adapta bien a la convivencia con vecinos. Es ideal para personas que buscan tranquilidad diaria.

Cavalier King Charles Spaniel: sensible y tranquilo

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (4)

El Cavalier King Charles Spaniel es afectuoso y poco reactivo. No presenta tendencia al ladrido excesivo y responde bien a entornos silenciosos.

Veterinarios señalan su capacidad para adaptarse a rutinas calmas. Su comportamiento predecible reduce conflictos en edificios.

Greyhound: sorprendentemente silencioso

5 razas de perros silenciosos ideales para vivir en edificios, según veterinarios (2)

Aunque parezca contradictorio, el Greyhound es un perro muy tranquilo en interiores. Ladra poco y pasa gran parte del día descansando.

Necesita ejercicio controlado, pero en casa es silencioso y respetuoso. Su carácter calmo lo vuelve una opción viable para edificios.