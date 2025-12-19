19 de diciembre de 2025 - 21:06

Sábado con doble combo meteorológico en Mendoza: caluroso con lluvias y alerta por viento Zonda

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con una máxima de 33°C y precipitaciones en la zona de cordillera.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.&nbsp;

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 20 de diciembre, está prevista una jornada algo nublada algo nublada con leve descenso de la temperatura y precipitaciones hacia la noche en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un viernes con calor sofocante que superó los 36°C, para el sábado también está prevista una jornada calurosa. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 21°C.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda que afectará al departamento de Malargüe.

Alerta por Zonda

En tanto en la zona de cordillera están previstas precipitaciones. El paso Cristo Redentor permanece habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

Ya para el domingo está prevista una jornada nublada y ventosa con poco cambio de la temperatura y lluvias aisladas. La máxima será de 32°C y la mínima de 18°C.

De cara al lunes está pronosticada una jornada inestable con lluvias y poco cambio de la temperatura. La máxima alcanzará los 31°C y la mínima será de 18°C.

