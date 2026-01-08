Fuerte temporal deja el Cañón del Atuel intransitable y provoca corte de rutas en el sur de Mendoza

El temporal de lluvias que impactó en gran parte del territorio de la provincia de Mendoza durante los últimos días ha generado serias complicaciones en la infraestructura vial, afectando especialmente a los circuitos turísticos y la conectividad de zonas remotas.

Breve y feroz: temporal castigó a Santa Rosa y dejó un paisaje de daños y preocupación

La situación más crítica se vive en el Cañón del Atuel (RP 173) , donde el camino permanecerá cerrado en toda su extensión hasta nuevo aviso debido a la presencia de derrumbes, socavones y grandes acumulaciones de barro.

La furia de los arroyos aluvionales ha dejado incomunicadas a las localidades de Punta del Agua y Agua Escondida . La crecida de los cauces Los Pejes, Los Pejesitos y Los Patos cortó la RP 190, mientras que el arroyo Los Toldos hizo imposible el tránsito en la RP 179. Asimismo, en San Rafael, se han reportado calles rurales inundadas en Villa Atuel y Real del Padre.

Por otro lado, el fenómeno climático también se manifestó con fuerza en la zona cordillerana. El acceso a la Laguna del Diamante (RP 98) quedó clausurado luego de que un temporal acumulara 30 centímetros de nieve justo antes de su inauguración turística.

En Las Heras, la Coordinación del Paso Internacional decidió cerrar el circuito al Cristo Redentor ante el elevado riesgo de deslaves y derrumbes provocado por las lluvias en alta montaña.

Operativos de recuperación

Desde Vialidad Mendoza explicaron que, si bien el personal trabajó intensamente durante los últimos días, las nuevas lluvias agravaron los daños en los badenes y cauces. Los equipos técnicos deben aguardar a que el terreno se seque para poder operar con maquinaria pesada sin riesgo de quedar enterrados y así devolver la transitabilidad a las rutas de suelo natural.

En contraste, se informó que las rutas de la zona Este y Norte se encuentran mayormente transitables. Un ejemplo de recuperación es la RP 52 (Villavicencio), donde los operarios ya normalizaron el tramo afectado por dos aludes de barro a principios de semana, realizando incluso tareas de recanalización para prevenir futuros impactos.

En las villas de montaña como El Salto y Las Vegas, solo se demandaron intervenciones mínimas y se recomienda circular con precaución.