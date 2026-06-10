Las lluvias no dan tregua en Ecuador: ya hay 19 muertos y más de 119.000 afectados

El temporal afecta a las 24 provincias del país y ya provocó miles de damnificados, viviendas destruidas y pérdidas en infraestructura y producción.

La intensa temporada de lluvias que afecta a Ecuador desde comienzos de año ya dejó un saldo de 19 personas fallecidas, 34 heridas y más de 119.000 afectados en todo el país. El fenómeno impacta en las 24 provincias y mantiene en alerta a las autoridades por la magnitud de los daños acumulados.

Según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), hasta el 9 de junio se registraron 2.903 eventos adversos vinculados al temporal. Las consecuencias alcanzaron a 208 cantones y 780 parroquias, con episodios de inundaciones, deslizamientos de tierra y fuertes tormentas.

Eventos devastadores en Ecuador Entre los eventos más recurrentes se encuentran inundaciones, deslizamientos de tierra, lluvias intensas, erosión hídrica, vendavales, hundimientos, aluviones y colapsos estructurales, detalló la entidad.

La dependencia contabilizó a escala nacional, 19.943 personas damnificadas, 293 viviendas destruidas y 34.536 afectadas, además de que se han destruido 33 puentes, mientras 882 instituciones educativas tienen daño funcional.

Los daños materiales incluyen 72,19 kilómetros de vías afectadas, 19 bienes públicos y 23 privados destruidos, así como 39 centros de salud afectados, 27.848 hectáreas de cultivos perdidas y 162.844 animales muertos.

Asimismo, la entidad reportó cinco ríos desbordados y ocho con tendencia a subir de nivel. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia vigente entre el 7 y el 10 de junio por lluvias y tormentas eléctricas de nivel medio y alto en varias zonas del país, con precipitaciones de moderada a alta intensidad en el Litoral, Amazonía y estribaciones de la cordillera.