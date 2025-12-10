El mes de nacimiento , el desarrollo cognitivo , la inteligencia y la madurez escolar se investigan hace años para entender cómo influyen en el rendimiento académico. Aunque la ciencia aclara que el mes no determina el potencial intelectual, varias investigaciones detectan patrones interesantes que conectan la estacionalidad con el desarrollo neurológico temprano.

Las investigaciones indican que los factores ambientales del embarazo (como la exposición solar , la vitamina D, la nutrición materna y las infecciones estacionales) pueden influir en el desarrollo del sistema nervioso.

Estos elementos varían según la época del año y pueden generar ligeras diferencias en los primeros hitos cognitivos.

Otro punto clave es el efecto de edad relativa , un fenómeno ampliamente estudiado. En muchos países, los niños que nacen cerca del inicio del ciclo escolar suelen ser los mayores del aula .

Según las investigaciones, las personas más inteligentes de la clase tienden a nacer en estos meses (1)

Esta diferencia de meses implica más madurez neurológica , mejor regulación emocional y mayor facilidad para concentrarse.

Los especialistas remarcan que estas ventajas no son genéticas, sino contextuales, y pueden aparecer desde los primeros años de escolaridad.

Qué meses muestran mejores resultados académicos

Varios estudios internacionales detectaron que los niños nacidos entre agosto y septiembre suelen obtener un rendimiento académico ligeramente superior.

No se trata de una “inteligencia innata mayor”, sino de condiciones que favorecen el aprendizaje temprano.

Entre las ventajas observadas aparecen:

Mayor madurez neurológica al comenzar la escuela.

Mejor control emocional y capacidad de concentración.

Más facilidad para adquirir habilidades cognitivas básicas.

La tabla siguiente sintetiza parte de las tendencias estudiadas:

Mes de nacimiento – Tendencia en estudios – Posible explicación

Agosto–septiembre: rendimiento mejorado – hijos mayores del aula.

Octubre–diciembre: rendimiento intermedio – variación moderada en edad relativa.

Enero–marzo: ligera desventaja en algunos análisis – suelen ser los más jóvenes.

Abril–julio: variaciones amplias – mayor influencia de factores individuales.

Estas diferencias pueden influir en notas, comportamiento, participación y seguridad personal en los primeros años.

Por qué la madurez cambia el rendimiento escolar

Unos pocos meses representan una ventaja significativa en la infancia. Los niños más grandes del grado suelen responder mejor a las evaluaciones cognitivas, mostrar mayor desarrollo emocional y adaptarse con más facilidad a las rutinas escolares.

Según diversas investigaciones, esta ventaja inicial puede sostenerse hasta la adolescencia si se combina con un entorno de aprendizaje estimulante. En algunos casos, incluso influye en la autoestima y en las decisiones académicas futuras.