Las jubilaciones cayeron un 27,4% con la fórmula de Milei que sostiene el superávit fiscal, según un informe

Las jubilaciones se convirtieron en uno de los temas más sensibles y debatidos de la agenda durante la gestión de Javier Milei . Según un estudio privado, los haberes registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo a partir del cambio en la fórmula de actualización impulsado por el Gobierno, una medida clave para sostener el superávit fiscal.

El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

De acuerdo al informe del Centro de Economía Política (CEPA), se trata de una caída del 27,4% como consecuencia de la modificación aplicada desde diciembre de 2023 . El nuevo esquema fue establecido a través del DNU 274/2024 y reemplazó la fórmula de la Ley 27.609 por un sistema que ajusta únicamente por inflación.

El relevamiento estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886. En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, el haber mínimo alcanzaría los $434.279 , lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras” . El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar. Siempre según la visión del centro de estudios, con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido anteriormente.

Jubilación mínima, el grupo más afectado

La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real. “Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%”, precisa el análisis.

Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.

El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.

Jubilación Jubilación mínima con o sin bono. CEPA

En números, la caída de los ingresos, según CEPA

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben. Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector.

El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores. Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.