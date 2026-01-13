En un año se perdieron 91.100 empleos: crece la incertidumbre por la reforma laboral

El mercado laboral continúa mostrando señales negativas y crece la incertidumbre sobre si la reforma laboral impulsada por el Gobierno logrará revertir la tendencia. Los últimos datos oficiales confirman que la pérdida de empleo registrado se profundizó durante octubre y siguió en noviembre , según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) .

De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de la caída del empleo se concentró en cuatro sectores clave : Industria, Comercio, Servicios Empresariales y Construcción . La industria fue el rubro más afectado y, además, el que mostró una aceleración en el ritmo de pérdidas .

La estadística global indica que en octubre se perdieron 33.100 puestos de trabajo registrados . La caída se produjo en todas las categorías , incluidos los monotributistas , un segmento que hasta el momento había mostrado mayor resistencia. También se redujo el empleo entre los asalariados públicos y privados , así como en el trabajo en casas particulares .

El único segmento que evidenció una leve mejora fue el de los trabajadores autónomos . En términos generales, el número total de trabajadores aportantes descendió de 12.836.496 en septiembre a 12.803.362 en octubre .

El empleo registrado volvió a caer y se profundiza la pérdida de puestos laborales.

Entre junio y octubre de 2025 , el empleo asalariado privado perdió 71.000 puestos , y solo en octubre la caída se registró en 10 de los 14 sectores que releva la estadística oficial en la comparación intermensual.

En la comparación interanual, se observa la pérdida de 91.100 trabajadores registrados: el empleo asalariado privado retrocedió en 58.000 puestos, el sector público en 18.400, y el trabajo en casas particulares en 14.700.

En cuanto a los regímenes especiales, la cantidad de aportantes al monotributo aumentó un 2,5%, lo que representa 52.200 personas más, mientras que los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 5%, equivalente a 19.900 personas menos.

Construcción: menor inversión y pérdida de empleos Se perdieron 194 mil empleos en el Gobierno de Milei.

Qué ocurrió durante el gobierno de Javier Milei

En los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, el empleo registrado privado pasó de 6.385.800 a 6.191.600 puestos, lo que implica una pérdida de 194.200 asalariados. El empleo público también se redujo, al descender de 3.484.300 a 3.412.400, con 71.900 puestos menos.

En el caso del trabajo en casas particulares, la cantidad de trabajadores bajó de 464.500 a 435.400, una caída de 29.100 empleos. En contrapartida, los monotributistas aumentaron de 2.037.800 a 2.150.000, es decir, 112.200 más, mientras que los autónomos retrocedieron de 385.800 a 380.800, con una baja de 5.000 aportantes.