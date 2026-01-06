6 de enero de 2026 - 14:10

Si tenés cajas de celulares viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta maravillosa idea

Reciclaje. Las cajas rígidas de celulares pueden reciclarse y convertirse en organizadores elegantes y funcionales para usar todos los días.

Por Andrés Aguilera

Las cajas rígidas de celulares viejos suelen quedar guardadas en placares o cajones “por las dudas”. Son firmes, prolijas y de excelente calidad, pero casi nunca se reutilizan. Sin embargo, pueden transformarse en un organizador decorativo premium, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Un reciclaje simple que suma orden y diseño sin gastar plata.

Por qué las cajas de celulares son ideales para reciclar

Este tipo de caja tiene ventajas claras frente a otros envases:

  • Cartón rígido y resistente, pensado para proteger tecnología

  • Terminaciones prolijas y colores neutros

  • Tamaño perfecto para objetos personales

  • Diseño sobrio que no parece reciclado

Además, muchas casas tienen varias guardadas sin ningún uso real.

El proyecto: organizador premium para escritorio o mesa de luz

La idea es transformar la caja en un organizador modular, usando la base y la tapa como compartimentos separados. Funciona perfecto para ordenar sin que quede a la vista el “desorden”.

Se puede usar para guardar:

  • Auriculares

  • Relojes

  • Llaves

  • Cargadores

  • Bijouterie

  • Anteojos

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta comprar nada:

  • Caja rígida de celular limpia

  • Papel, tela o vinilo adhesivo (opcional)

  • Pegamento

  • Cúter o tijera

Si la caja ya es linda, podés usarla tal cual está.

Cómo armar el organizador paso a paso

  • Separá la base y la tapa de la caja.

  • Decidí si las vas a usar una dentro de otra o por separado.

  • Forrá el interior si querés un acabado más prolijo.

  • Colocá cada parte como bandeja organizadora.

  • Ubicalas en el escritorio, mesa de luz o estante.

También podés apilar varias cajas iguales para crear un sistema modular.

Un reciclaje simple, elegante y duradero

Este proyecto demuestra que no todo reciclaje tiene que verse artesanal. Las cajas de celulares ya tienen un diseño cuidado, solo necesitan un nuevo uso.

El resultado es un organizador que parece comprado, pero hecho con lo que ya tenías en casa.

