La Anses habilitó a otra billetera virtual para el cobro de planes sociales

En medio del debate sobre si las billeteras virtuales podrán acreditar salarios y haberes previsionales , la Anses dio un nuevo paso para ampliar las opciones de cobro de planes sociales . El organismo habilitó a Naranja X a sumarse al grupo de billeteras digitales en las que los beneficiarios pueden recibir sus asignaciones y prestaciones.

Según informó la propia billetera, que funciona como la unidad fintech del Grupo Financiero Galicia , desde esta semana los titulares de planes sociales pueden solicitar que Anses acredite directamente los pagos en sus billeteras virtuales. La opción requiere que el beneficiario declare de manera expresa ante el organismo su decisión de cobrar por esta vía.

La posibilidad de percibir las asignaciones a través de billeteras digitales había sido restablecida a comienzos del año pasado. Hasta el momento, solo un número reducido de fintech estaba habilitado, entre ellas Mercado Pago , que en octubre informó que más de un millón de usuarios ya cobraba planes sociales mediante su plataforma.

De acuerdo con datos de la Subsecretaría de Seguridad Social , el régimen de Asignaciones Familiares alcanza a 9,3 millones de beneficiarios en la Argentina, de los cuales más de 8 millones corresponden a Asignaciones por Hijo .

Por ahora, la opción de cobrar sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional está disponible para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo , Asignaciones Familiares , Asignaciones por Embarazo , Asignaciones de Pago Único , Prestación Alimentar , Programa Hogar y Vouchers Educativos .

Desde Naranja X señalaron que “para muchas familias, el momento de cobrar una asignación implica organizar gastos, priorizar pagos y planificar la semana. Contar con una herramienta fácil e intuitiva para simplificar ese proceso representa una gran ayuda”.

Detrás de esta decisión subyace la tensión entre el sistema bancario tradicional y el sector fintech ante la eventual habilitación de las billeteras virtuales para el pago de jubilaciones y pensiones, un negocio históricamente concentrado en los bancos.

En abril de 2024, el organismo que conduce Fernando Bearzi había iniciado conversaciones con el sector fintech para avanzar en esa dirección, pero la iniciativa no prosperó debido a la presión del sistema financiero tradicional. Sin embargo, el debate volvió a cobrar fuerza en el marco de las discusiones sobre la reforma previsional y laboral.

El segmento previsional suele ser menos atendido por los bancos privados, y muchos jubilados aparecen como subbancarizados, ya que predomina el retiro de haberes en efectivo y la oferta de créditos o instrumentos de inversión para mayores de 65 años es limitada.

En ese contexto, un estudio reciente de la Cámara Argentina de Fintech indicó que el 42% de la población mayor de 60 años ya utiliza billeteras virtuales para realizar pagos, transferencias o acceder a opciones de ahorro e inversión.