Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobro en enero y cuánto se paga

ANSES confirmó el aumento, los montos y el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas para enero de 2026, según terminación de DNI.

ANSES aplicará el aumento de enero y pagará las Pensiones No Contributivas entre el 9 y el 15, según el DNI.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

ANSES confirmó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para enero de 2026, junto con un nuevo aumento que impacta en los haberes de millones de beneficiarios en todo el país. El ajuste responde a la inflación y se aplica desde el primer mes del año.

Con esta actualización, muchas personas buscan saber cuándo cobro en enero, cuánto se paga y cómo consultar el beneficio. A continuación, el detalle oficial con fechas, montos y requisitos vigentes.

Cuándo cobro las Pensiones No Contributivas de ANSES en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma oficial de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a enero de 2026. Desde el organismo indicaron que “los beneficiarios cobrarán sus haberes entre el viernes 9 y el jueves 15 del mes, según la terminación del número de documento”.

Anses / Jubilados
El primer mes del a&ntilde;o llega con suba en las Pensiones No Contributivas y continuidad del bono para haberes m&iacute;nimos.

El primer mes del año llega con suba en las Pensiones No Contributivas y continuidad del bono para haberes mínimos.

Con el aumento del 2,47%, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez pasan a ser de $244.509,52. Además, ANSES confirmó que “el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente” durante enero.

El calendario queda establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Cómo consultar la PNC y cuáles son los requisitos vigentes en enero de 2026

ANSES permite verificar si cobrás una Pensión No Contributiva de forma online. El organismo explicó que “la consulta se realiza ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección ‘Mis Cobros’”, donde se puede ver el monto y la fecha de pago.

Turnos Anses.jpg
Los beneficiarios de PNC ya pueden consultar en Mi ANSES la fecha y el monto de cobro de enero de 2026.

Los beneficiarios de PNC ya pueden consultar en Mi ANSES la fecha y el monto de cobro de enero de 2026.

En cuanto a los requisitos, la PNC por invalidez está destinada a personas menores de 65 años que no perciban otra jubilación o pensión. La pensión por vejez exige tener 70 años o más y no contar con ningún otro beneficio previsional. También sigue vigente la pensión para madres de siete hijos, orientada a mujeres sin ingresos suficientes, siempre que no perciban otras prestaciones incompatibles.

Con el aumento confirmado y el calendario definido, ANSES dio previsibilidad a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas sobre cuándo cobro en enero y bajo qué condiciones se mantiene el acceso al beneficio en 2026.

