Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobro en enero y cuánto se paga

ANSES confirmó el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas para enero de 2026, junto con un nuevo aumento que impacta en los haberes de millones de beneficiarios en todo el país. El ajuste responde a la inflación y se aplica desde el primer mes del año.

Con esta actualización, muchas personas buscan saber cuándo cobro en enero, cuánto se paga y cómo consultar el beneficio. A continuación, el detalle oficial con fechas, montos y requisitos vigentes.

Cuándo cobro las Pensiones No Contributivas de ANSES en enero de 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma oficial de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a enero de 2026. Desde el organismo indicaron que “los beneficiarios cobrarán sus haberes entre el viernes 9 y el jueves 15 del mes, según la terminación del número de documento”.

Con el aumento del 2,47%, las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez pasan a ser de $244.509,52. Además, ANSES confirmó que "el bono de $70.000 para los haberes mínimos se mantiene vigente" durante enero.

El calendario queda establecido de la siguiente manera: