AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: qué familias recibirán $633.529 en enero

ANSES confirmó los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar para enero de 2026. Algunas familias con hijos y discapacidad superarán los $630.000.

La AUH se actualiza en enero y se combina con la Tarjeta Alimentar para reforzar el ingreso famili

ANSES confirmó los montos de la AUH que se pagarán en enero de 2026 junto con los beneficios alimentarios vigentes. Con esta actualización, algunos grupos familiares alcanzarán ingresos que superan los $630.000, según la cantidad de hijos y el tipo de prestación que corresponda.

El esquema combina el pago mensual de la Asignación Universal por Hijo con la Tarjeta Alimentar, ambos acreditados de manera automática. El monto final depende de la composición del hogar y de los valores oficiales definidos para enero.

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo se alcanza el pago total de $633.529 en enero El ingreso total de $633.529 corresponde a una familia que cobra la AUH por un hijo con discapacidad y dos hijos menores de edad. Para enero de 2026, ANSES fijó el valor general de la AUH en $125.518, con un pago directo del 80% ($100.414,40) y una retención del 20% ($25.103,60) que se libera tras la presentación de la Libreta.

ANSES cobro ANSES liquida los pagos de forma automática según la cantidad y tipo de hijos declarados. La suma mensual se compone de los siguientes importes:

Hijo con discapacidad (AUH) : $408.705

Hijo menor de edad (AUH – pago directo) : $100.414,40

Hijo menor de edad (AUH – pago directo): $100.414,40 De este modo, el grupo familiar alcanza en enero un total de $633.529, sin contemplar las retenciones acumuladas. En el caso de la AUH por discapacidad, el monto incluye $326.964 de pago directo y $81.741 retenidos por ANSES.