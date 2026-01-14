ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de enero y cuánto se paga este mes

Además, el organismo previsional informó el inicio de nuevos pagos y la continuidad de otros beneficios, todos con una actualización del 2,47%, en el marco del calendario oficial vigente.
ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de enero
Desde la ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informaron que este miércoles 14 continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo, que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
En el mismo comunicado oficial, ANSES precisó que “inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad”, ampliando el alcance de los beneficios que se abonan en esta fecha.
Según el detalle difundido por el organismo, este miércoles cobran:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 3.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 3.
Asignación por Embarazo (AUE), con documentos terminados en 2.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, con documentos terminados en 0 y 1.
Pensiones No Contributivas (PNC), correspondientes a documentos terminados en 6 y 7.
Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI.
Cuánto cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES en enero
Con la actualización aplicada en enero, ANSES definió los nuevos montos que perciben jubilados y pensionados. La jubilación mínima se ubica en $419.299, compuesta por $349.299 de haber actualizado y un bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos.
Por su parte, la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $349.439,45, integrada por $279.439,45 de haber y $70.000 de bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $314.509,52, también con el refuerzo incluido. En tanto, la jubilación máxima quedó establecida en $2.350.453,71, según los valores oficiales vigentes para este mes.
De acuerdo a los valores vigentes en enero 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en $125.518 por beneficiario. En el caso de hijos con discapacidad, el monto mensual asciende a $408.705, según lo informado por ANSES.
La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) alcanza los $118.454,32 por hijo. Tal como establece el esquema vigente, el 80% del monto se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la libreta anual obligatoria.
Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos llega a los $62.765, aunque los valores pueden variar entre $13.800 y $28.000, de acuerdo al grupo familiar y los ingresos declarados.
En tanto, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad tienen un importe de $28.000 para las beneficiarias que cumplen con los requisitos establecidos. Todos estos montos se actualizan mensualmente en función de la movilidad.
Las actualizaciones automáticas de jubilaciones, pensiones y asignaciones están respaldadas por el Decreto 274/2024, que dispone la adecuación periódica de los haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y garantiza la protección social de millones de beneficiarios registrados por ANSES.