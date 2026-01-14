ANSES: quiénes cobran este miércoles 14 de enero y cuánto se paga este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de este miércoles 14 de enero , que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales con aumento por movilidad. La jornada alcanza a miles de beneficiarios según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas de ANSES: cuándo cobro en enero y cuánto se paga

Cómo quedan las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tras el dato de inflación de diciembre

Además, el organismo previsional informó el inicio de nuevos pagos y la continuidad de otros beneficios, todos con una actualización del 2,47% , en el marco del calendario oficial vigente.

Desde la ANSES , organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , informaron que este miércoles 14 continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo , que incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

En el mismo comunicado oficial, ANSES precisó que “inician los de Asignación por Prenatal y Maternidad” , ampliando el alcance de los beneficios que se abonan en esta fecha.

Los beneficiarios cobran según la terminación del DNI, de acuerdo al cronograma oficial del organismo previsional.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo , con documentos terminados en 3 .

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo , con documentos terminados en 3 .

Asignación por Embarazo (AUE) , con documentos terminados en 2 .

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad , con documentos terminados en 0 y 1 .

Pensiones No Contributivas (PNC), correspondientes a documentos terminados en 6 y 7.

Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica del DNI.

Cuánto cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES en enero

Con la actualización aplicada en enero, ANSES definió los nuevos montos que perciben jubilados y pensionados. La jubilación mínima se ubica en $419.299, compuesta por $349.299 de haber actualizado y un bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos.

Por su parte, la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $349.439,45, integrada por $279.439,45 de haber y $70.000 de bono, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) ascienden a $314.509,52, también con el refuerzo incluido. En tanto, la jubilación máxima quedó establecida en $2.350.453,71, según los valores oficiales vigentes para este mes.

De acuerdo a los valores vigentes en enero 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se fija en $125.518 por beneficiario. En el caso de hijos con discapacidad, el monto mensual asciende a $408.705, según lo informado por ANSES.

AUH y Tarjeta Alimentar.jpg Las asignaciones sociales se actualizan de manera automática conforme al Índice de Precios al Consumidor. Freepik - Canva

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) alcanza los $118.454,32 por hijo. Tal como establece el esquema vigente, el 80% del monto se abona mensualmente, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez presentada la libreta anual obligatoria.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer rango de ingresos llega a los $62.765, aunque los valores pueden variar entre $13.800 y $28.000, de acuerdo al grupo familiar y los ingresos declarados.

En tanto, la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad tienen un importe de $28.000 para las beneficiarias que cumplen con los requisitos establecidos. Todos estos montos se actualizan mensualmente en función de la movilidad.

Las actualizaciones automáticas de jubilaciones, pensiones y asignaciones están respaldadas por el Decreto 274/2024, que dispone la adecuación periódica de los haberes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y garantiza la protección social de millones de beneficiarios registrados por ANSES.