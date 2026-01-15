La administración de Javier Milei busca concretar este año la venta de empresas públicas incluidas en la Ley Bases. AySA sería una de las primeras.

El Gobierno avanza con la privatización de AySA y prevé lanzar el pliego en las próximas semanas.

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización de empresas públicas y tiene previsto iniciar en el corto plazo el proceso formal para la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las compañías habilitadas por la Ley Bases para pasar a manos privadas.

Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a Infobae, el pliego de privatización de AySA está próximo a ser lanzado y podría publicarse en el Boletín Oficial antes de que finalice el primer trimestre del año, con versiones que incluso lo ubican durante febrero. La empresa, presidida por el ingeniero Alejo Maxit, presta servicio de agua y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El marco legal para avanzar con la operación quedó establecido en julio del año pasado, cuando el Gobierno publicó el Decreto 494/2025, que habilitó la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado Nacional. El 10% restante continuará bajo el esquema de propiedad participada para los trabajadores.

aysa Desde el Ejecutivo explicaron que la licitación apuntará a vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico que asuma el control operativo de la compañía. El remanente de acciones, en caso de no ser adquirido en su totalidad, se ofrecerá en el mercado mediante un esquema de free float.

El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que conduce Diego Chaher, junto con el equipo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Además, los futuros operadores estarán bajo el control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), responsables de fiscalizar tarifas, calidad del servicio, inversiones y planes de expansión.