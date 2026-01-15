El Gobierno avanza con la privatización de AySA y prevé lanzar el pliego en las próximas semanas.

El Gobierno de Javier Milei avanza con su plan de privatización deempresas públicas y tiene previsto iniciar en el corto plazo el proceso formal para la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las compañías habilitadas por la Ley Bases para pasar a manos privadas.
Según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a Infobae, el pliego de privatización de AySA está próximo a ser lanzado y podría publicarse en el Boletín Oficial antes de que finalice el primer trimestre del año, con versiones que incluso lo ubican durante febrero. La empresa, presidida por el ingeniero Alejo Maxit, presta servicio de agua y saneamiento a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
El marco legal para avanzar con la operación quedó establecido en julio del año pasado, cuando el Gobierno publicó el Decreto 494/2025, que habilitó la venta del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado Nacional. El 10% restante continuará bajo el esquema de propiedad participada para los trabajadores.
Desde el Ejecutivo explicaron que la licitación apuntará a vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico que asuma el control operativo de la compañía. El remanente de acciones, en caso de no ser adquirido en su totalidad, se ofrecerá en el mercado mediante un esquema de free float.
El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que conduce Diego Chaher, junto con el equipo de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Además, los futuros operadores estarán bajo el control del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA), responsables de fiscalizar tarifas, calidad del servicio, inversiones y planes de expansión.
En paralelo, el Gobierno ya había aprobado un Plan de Acción de Transición 2024–2026 para dejar a AySA en condiciones de ser privatizada, con inversiones estatales previstas por $753.900 millones y un esquema de recomposición tarifaria mayor al de la gestión anterior. También se actualizó el marco regulatorio mediante el Decreto 805/2025, que, entre otros cambios, habilita a la empresa a realizar cortes de suministro por falta de pago.
Qué empresas públicas planea privatizar el Gobierno
AySA es una de las compañías estratégicas incluidas en la Ley Bases junto a Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), todas en la mira del Ejecutivo para avanzar con privatizaciones durante 2026.