Arancel cero para celulares: cuánto falta para que realmente bajen los precios y qué lo impide

Desde este jueves 15 de enero comenzó a regir la eliminación del arancel del 8% para los celulares importados, una medida que en los papeles apunta a aliviar precios, pero que en la práctica no garantiza una baja inmediata ni lineal en góndola.

Así lo advierten desde el propio sector, donde remarcan que el arancel es solo una parte del costo final y que buena parte del efecto ya estaba incorporado.

En el caso de las marcas que operan localmente, como Samsung, Motorola, Tecno o Xiaomi, explican que los equipos hoy a la venta ingresaron al país hace uno, dos o incluso tres meses, bajo el esquema anterior.

“Los teléfonos que están en punto de venta se trajeron hace uno, dos o tres meses . No puedo aplicarle ese beneficio a lo que ya traje ”, indicaron a La Nación desde uno de los fabricantes. La expectativa es que el nuevo régimen se traduzca en precios más bajos, aunque con un efecto diferido en el tiempo.

A esa dinámica local se suma un factor global que presiona en sentido contrario. A nivel internacional, los costos de la s memorias DRAM y NAND muestran una tendencia alcista, impulsada por la creciente demanda vinculada a la infraestructura de inteligencia artificial.

El dato no es menor: aun con menor carga arancelaria, un encarecimiento de insumos clave puede licuar parte del beneficio esperado en los precios finales.

El caso de Apple aún no tiene mejoras claras pese a la quita del arancel del 8% a los teléfonos importados.

Según datos de MacStation, la tienda que vende los productos, los valores de la línea iPhone prácticamente no registran cambios. El iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende a $2.999.990, mientras que el iPhone 17 Pro cuesta $2.699.990 y el iPhone 17, $1.999.990, siempre en la misma capacidad.

En Mercado Libre, los valores son aún más altos: el iPhone 17 Pro Max (256 GB) ronda los $3.399.999 y el 17 Pro, los $2.899.999. El iPhone 16 Pro Max alcanza los $3.811.999.

Desde MacStation explicaron que la rebaja del 8% ya estaba contemplada desde el lanzamiento del iPhone 17 el año pasado.

El nuevo iPhone 17 de Apple ya se puede comprar oficialmente en Argentina. iPhone 17 de Apple

“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, indicaron en diálogo con Infobae.

Según la tienda, esa estrategia buscó alinear los precios locales con la experiencia del consumidor desde el primer día.

Es decir, el impacto real del arancel cero, por ahora, queda atado a tiempos de reposición, estructuras de costos más amplias y a un escenario global que no juega del todo a favor.