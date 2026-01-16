ANSES actualiza las jubilaciones en febrero: cuánto cobrarán los de la mínima

La ANSES definió el nuevo esquema de haberes que regirá la jubilación desde febrero , con un aumento alineado a la inflación registrada a fines de 2025. La actualización impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales que perciben millones de personas en todo el país.

El ajuste se aplica bajo el sistema de movilidad mensual vigente y vuelve a poner en agenda el alcance real de los incrementos, especialmente en los haberes más bajos, que concentran la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional.

A partir de febrero de 2026, la jubilación mínima será de $359.219,42 , tras aplicarse un incremento del 2,84% , correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. Desde el organismo previsional indicaron que “este ajuste no solo se aplica al haber mínimo de las jubilaciones, sino que alcanza a todas las prestaciones administradas por la agencia de seguridad social” .

En caso de confirmarse el pago del bono extraordinario de $70.000 , el ingreso total de quienes cobran la mínima llegará a $429.219,42 . Al respecto, desde ANSES remarcaron que “el ajuste impacta de forma directa en miles de jubilados y pensionados de todo el país” .

Los principales montos que regirán desde febrero quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.219,42

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.375,54

PUAM con bono: $357.375,54

Pensiones no contributivas: $251.453,59

Pensiones no contributivas con bono: $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $359.219,42

Pensión para madres de siete hijos con bono: $429.219,42

El esquema de movilidad mensual se rige por el Decreto 274/2024. Desde el Poder Ejecutivo explicaron que “las actualizaciones automáticas se calculan según la inflación de dos meses previos”, reemplazando el sistema de aumentos trimestrales.

Mi Anses: desde cuándo se pueden consultar las liquidaciones de febrero

La plataforma Mi Anses habilitará la consulta de las próximas liquidaciones a partir del lunes 9 de febrero de 2026. Desde esa fecha, jubilados y pensionados podrán verificar los haberes actualizados correspondientes al aumento de febrero, antes de que se acrediten los pagos.

Turnos Anses.jpg

Para acceder, será necesario ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, los beneficiarios también podrán revisar el detalle de los descuentos aplicados, como el aporte a PAMI y, en los casos que corresponda, los importes vinculados a la moratoria previsional.

El calendario de pagos definitivo se informará en los próximos días, aunque ANSES anticipó que mantendrá la estructura habitual, organizada según la terminación del DNI. Por lo general, las jubilaciones y pensiones mínimas comienzan a pagarse duran