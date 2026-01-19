Los Andes en la llegada de autos de BYD: casi 7.000 vehículos eléctricos e híbridos chinos arribaron al país

El mercado de vehículos eléctricos en Argentina tuvo un día histórico, tras años de escaso movimiento. En las últimas horas arribó al país un barco procedente de China con 7.000 autos híbridos y eléctricos pertenecientes a la compañía del gigante asiático BYD .

Según los datos aportados por la Asociación de Concesionarios de Autos (Acara), en 2025 se comercializaron un total de 1.279 autos eléctricos en nuestro país. Sin embargo, esa tónica cambiará ya que con la llegada de estos vehículos el sector empieza a ser competitivo en el país.

Estos vehículos ingresaron a la Argentina sin el arancel común que fija el Mercosur para los rodados construidos extra-bloque.

Los Andes estuvo presente en el desembarco que ocurrió en la terminal TZ1 del puerto bonaerense de Zárate, en el marco del plan del Gobierno nacional para abrir la importación de vehículos y generar mayor competencia en el mercado interno con el objetivo de reducir los precios de los 0km.

Con este arribo, son 15 mil los autos que entraron al país sobre un cupo anual autorizado por el gobierno de 50 mil para este segmento.

La compañía china líder en el desarrollo de movilidad impulsada por energías limpias transportó los vehículos híbridos y eléctricos en el buque BYD CHANGZHOU, el buque de última generación de BYD diseñado específicamente para el transporte de vehículos de nueva energía. Cuenta con 200 metros de eslora y 38 de manga y es impulsado por GNL. Se trata de uno de los más grandes del mundo en su especie y está diseñado específicamente para reducir el impacto ambiental del transporte marítimo.

Stephen Deng, Country Manager de BYD Argentina, afirmó que "la llegada del BYD CHANGZHOU a la Argentina es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país".

"Contar con una flota propia de última generación nos permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento sostenido del mercado argentino de vehículos de nueva energía", ponderó.

En diálogo con Los Andes, Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD en Argentina, señaló que "estamos presentando el BYD ATTO 2 DM-i, un nuevo producto híbrido que traemos a la Argentina, y se enmarca en nuestros cuatro modelos en el país, entre ellos el Dolphin Mini. Creemos en el compromiso con el cliente argentino y poder cubrir todos los segmentos de interés. Pero como hicimos en el lanzamiento, vamos a presentar, a partir de hoy, la preventa del ATTO 2 DM-i, con beneficios exclusivos para los primeros 200 compradores".

Con referencia a los beneficios, precisó: "No decimos los beneficios hasta el momento del lanzamiento, que será el 18 de febrero próximo. Y hoy pueden empezar con la preventa, para aquel que se quiera anotar, con una suma de 500 dólares en los concesionarios BYD, o a través de las páginas del BYD argentino, o a través de las páginas de los concesionarios".

"La capacidad del barco son de 7.000 unidades, y estamos trayendo un barco ocupado. La fecha de lanzamiento es el 18 de febrero y hoy comenzamos con la pre-venta", destacó.

Consultados sobre la venta de las camionetas Shark, aseguró que "este año van a llegar" y recordó los test drive que se realizan en Pinamar. En ese sentido, dijo que "la aceptación y la demostración del producto ha sido muy fuerte".

"Este es un paso muy importante. Nuestro plan de crecimiento en la región y en la Argentina está asegurado por los próximos tres años, incluyendo la expansión de concesionarios hasta el año que viene", resaltó Fernández Paz.

Para las autoridades de la empresa, esta noticia provocará que exista "un crecimiento considerable de los vehículos eléctricos".

Con respecto a cómo se podrá afrontar la carga de estos vehículos ante la falta de infraestructura en estaciones de servicio y sitios especializados, respondió: "Se está trabajando en lo que es la red de carga, pero a veces esto es como el huevo o la gallina. Necesitamos autos para que esa demanda vaya a los cargadores. De todas maneras, nuestra principal proposición es que con los cargadores o con el sistema de carga que tenemos, puedas cargar en tu casa principalmente. O enchufado a una pared, de forma muy común".

A su vez, remarcó que con "los autos híbridos se pueda viajar a grandes distancias sin necesidad de carga", aclarando que se dispondrán de cargadores para el abastecimiento doméstico como así también equipamiento para los viajes.

A su vez, subrayaron que "la batería Blade es la más segura y la más ensayada a nivel mundial". "Está ensayada hasta 5.000 ciclos de carga y descarga, con lo cual equivale a un millón y medio de kilómetros, donde el 100 baja al 80%. Con lo cual, es una batería con la más alta tecnología, pensada para que dure toda la vida el auto, y más también".

Para los responsables locales de BYD, "la llegada de este barco demuestra ese compromiso con la Argentina. Muchos clientes eligieron el Dolphin Mini, el Song PRO y queremos cumplir con esa promesa de entregárselo lo antes posible. Por suerte, con estovamos a poder cumplir con ello", completaron.