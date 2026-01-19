19 de enero de 2026 - 15:59

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 20 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.455. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este martes.

Los Andes | Redacción Economía
Redacción Economía

El dólar oficial para la venta minorista continúa en un precio estable, luego de bajar alrededor de $35 la semana anterior. Para este martes, su cotización continuará en $1.455 en Banco Nación. A su vez, el FMI publicó su diagnóstico sobre la economía global y Argentina aparece en el puesto 11 con mayor crecimiento entre 30 economías relevantes.

Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 20 de enero

  • Banco Nación: $1.455
  • Banco Galicia: $1.445
  • Banco BBVA: $1.460
  • Banco Santander: $1.460
  • Banco Ciudad: $1.455
  • Banco Patagonia: $1.460
  • Banco Macro: $1.465
  • Banco Hipotecario: $1.455
  • Banco Supervielle: $1.459
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Piano: $1.450
  • Banco Comercio: $1.450
  • ICBC: $1.465
  • Brubank: $1.453

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Fondo Monetario Internacional dio a conocer una nueva edición de su Panorama Económico Mundial (WEO), presentado este lunes en Bruselas, donde traza un diagnóstico de la economía global marcado por un crecimiento sostenido, aunque atravesado por tensiones de distinto signo. Según el organismo, el mundo avanza por una senda de expansión relativamente estable, pero con algunos desequilibrios que condicionan el desempeño de distintas regiones.

De acuerdo con el informe, el Producto Bruto global crecería 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, niveles muy similares a los observados en 2025. Sin embargo, el FMI advierte que detrás de estas cifras se esconde una dinámica heterogénea. Mientras América del Norte y buena parte de Asia se ven impulsadas por fuertes inversiones asociadas al desarrollo tecnológico y, especialmente, a la Inteligencia Artificial, otras economías enfrentan mayores dificultades producto de conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y políticas proteccionistas que afectan el comercio internacional.

En el caso argentino, las proyecciones no presentan cambios respecto de las difundidas en octubre durante la Asamblea Anual del organismo. El FMI estima que el país crecerá 4% en 2026 y 4% en 2027. En un ranking comparativo de 30 economías relevantes, Argentina se ubicaría como la undécima con mayor crecimiento, por detrás de India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), Malasia (4,3%), Turquía (4,2%), Nigeria y Kazajistán (4%).

El informe no desagrega previsiones inflacionarias por país, aunque sí distingue entre grupos. Para las economías avanzadas, la inflación anual bajaría de 2,5% en 2025 a 2,2% en 2026 y 2,1% en 2027. En tanto, para economías emergentes y en desarrollo se esperan tasas de 4,8 y 4,3%.

En materia de commodities, el panorama es menos alentador: tras caer 14,2% el año pasado, el precio promedio del petróleo bajaría otro 8,5% este año y apenas repuntaría 0,1% en el próximo, una señal poco favorable para proyectos como Vaca Muerta.

