Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 20 de enero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.455. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este martes.

El dólar oficial para la venta minorista continúa en un precio estable, luego de bajar alrededor de $35 la semana anterior. Para este martes, su cotización continuará en $1.455 en Banco Nación. A su vez, el FMI publicó su diagnóstico sobre la economía global y Argentina aparece en el puesto 11 con mayor crecimiento entre 30 economías relevantes.

Precio del dólar para este martes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 20 de enero Banco Nación: $1.455

$1.455 Banco Galicia: $1.445

$1.445 Banco BBVA: $1.460

$1.460 Banco Santander: $1.460

$1.460 Banco Ciudad: $1.455

$1.455 Banco Patagonia: $1.460

$1.460 Banco Macro: $1.465

$1.465 Banco Hipotecario: $1.455

$1.455 Banco Supervielle: $1.459

$1.459 Banco Credicoop: $1.460

$1.460 Banco Piano: $1.450

$1.450 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.465

$1.465 Brubank: $1.453 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Fondo Monetario Internacional dio a conocer una nueva edición de su Panorama Económico Mundial (WEO), presentado este lunes en Bruselas, donde traza un diagnóstico de la economía global marcado por un crecimiento sostenido, aunque atravesado por tensiones de distinto signo. Según el organismo, el mundo avanza por una senda de expansión relativamente estable, pero con algunos desequilibrios que condicionan el desempeño de distintas regiones.

De acuerdo con el informe, el Producto Bruto global crecería 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, niveles muy similares a los observados en 2025. Sin embargo, el FMI advierte que detrás de estas cifras se esconde una dinámica heterogénea. Mientras América del Norte y buena parte de Asia se ven impulsadas por fuertes inversiones asociadas al desarrollo tecnológico y, especialmente, a la Inteligencia Artificial, otras economías enfrentan mayores dificultades producto de conflictos geopolíticos, tensiones comerciales y políticas proteccionistas que afectan el comercio internacional.

En el caso argentino, las proyecciones no presentan cambios respecto de las difundidas en octubre durante la Asamblea Anual del organismo. El FMI estima que el país crecerá 4% en 2026 y 4% en 2027. En un ranking comparativo de 30 economías relevantes, Argentina se ubicaría como la undécima con mayor crecimiento, por detrás de India (6,4%), Filipinas (5,6%), Indonesia (5,1%), Egipto (4,7%), Arabia Saudita y China (4,5%), Malasia (4,3%), Turquía (4,2%), Nigeria y Kazajistán (4%).