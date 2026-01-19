Reintegro en Jumbo: cómo ahorrar hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Durante enero, comprar en Jumbo puede significar un ahorro importante gracias a un reintegro del 20% pagando con MODO . La promoción alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras y tiene un tope mensual definido por cada entidad.

Reintegro de $15.000 en Chango Más: el beneficio que se activa todos los jueves

Reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco: cómo ahorrar más de $25.000 viernes, sábado y domingo

El beneficio aplica únicamente en compras presenciales , en días específicos y con un monto mínimo. El dinero se acredita luego de la operación y puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.

El reintegro en Jumbo se obtiene pagando con QR a través de MODO , usando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. La promoción rige los martes y jueves , con un mínimo de compra de $100.000 , y permite recuperar el 20 por ciento del total , con un tope de $25.000 por banco por mes .

La vigencia va desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026 , o hasta que se alcance el monto total destinado a reintegros. No es válido para compras online ni para pagos mediante transferencia bancaria .

La promoción está vigente los martes y jueves en Jumbo durante todo enero.

Banco Santander

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Billetera BUEPP

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

El reintegro se acredita en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la compra, siempre que el usuario no registre deuda con la entidad utilizada.

Jumbo Usar más de un banco o billetera permite sumar reintegros mensuales.

Cuánto hay que gastar y cómo sumar más reintegro en enero

Para alcanzar el tope máximo de $25.000, es necesario realizar compras por $125.000 en el mes con un mismo banco o billetera, ya que el reintegro es del 20 por ciento. Con el mínimo exigido de $100.000, el reintegro inicial es de $20.000.

Además, quienes tengan más de un banco o billetera adherida pueden multiplicar el beneficio, ya que el tope corre de manera independiente por cada entidad. De esta forma, concentrar compras y elegir bien el medio de pago permite maximizar el ahorro en Jumbo durante todo enero.