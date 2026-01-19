19 de enero de 2026 - 11:22

Reintegro en Jumbo: cómo ahorrar hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

El reintegro de Jumbo devuelve 20% pagando con MODO en enero, con tope de $25.000 por banco, compras desde $100.000 y 19 entidades adheridas.

El beneficio se obtiene solo con pagos presenciales realizados con QR a través de MODO.

Por Melisa Sbrocco

Durante enero, comprar en Jumbo puede significar un ahorro importante gracias a un reintegro del 20% pagando con MODO. La promoción alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras y tiene un tope mensual definido por cada entidad.

Cómo funciona el reintegro en Jumbo y qué bancos participan

El reintegro en Jumbo se obtiene pagando con QR a través de MODO, usando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. La promoción rige los martes y jueves, con un mínimo de compra de $100.000, y permite recuperar el 20 por ciento del total, con un tope de $25.000 por banco por mes.

MODO
La promoción está vigente los martes y jueves en Jumbo durante todo enero.

La vigencia va desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se alcance el monto total destinado a reintegros. No es válido para compras online ni para pagos mediante transferencia bancaria.

Los bancos y billeteras adheridos son:

  • Banco Santander

  • Banco Nación

  • Banco Galicia

  • Banco BBVA

  • Banco Macro

  • Banco Santa Fe

  • Banco Entre Ríos

  • Banco San Juan

  • Banco Santa Cruz

  • Banco ICBC

  • Billetera YOY

  • Banco Supervielle

  • Banco Credicoop

  • Banco Ciudad

  • Billetera BUEPP

  • Banco Bancor

  • Banco Comafi

  • Banco Columbia

  • Banco del Sol

El reintegro se acredita en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la compra, siempre que el usuario no registre deuda con la entidad utilizada.

Jumbo
Usar más de un banco o billetera permite sumar reintegros mensuales.

Cuánto hay que gastar y cómo sumar más reintegro en enero

Para alcanzar el tope máximo de $25.000, es necesario realizar compras por $125.000 en el mes con un mismo banco o billetera, ya que el reintegro es del 20 por ciento. Con el mínimo exigido de $100.000, el reintegro inicial es de $20.000.

Además, quienes tengan más de un banco o billetera adherida pueden multiplicar el beneficio, ya que el tope corre de manera independiente por cada entidad. De esta forma, concentrar compras y elegir bien el medio de pago permite maximizar el ahorro en Jumbo durante todo enero.

