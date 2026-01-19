Reintegro en Jumbo: cómo ahorrar hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Durante enero, comprar en Jumbo puede significar un ahorro importante gracias a un reintegro del 20% pagando con MODO. La promoción alcanza a clientes de 19 bancos y billeteras y tiene un tope mensual definido por cada entidad.
El reintegro de Jumbo devuelve 20% pagando con MODO en enero, con tope de $25.000 por banco, compras desde $100.000 y 19 entidades adheridas.
El beneficio aplica únicamente en compras presenciales, en días específicos y con un monto mínimo. El dinero se acredita luego de la operación y puede combinarse con otros descuentos bancarios vigentes.
El reintegro en Jumbo se obtiene pagando con QR a través de MODO, usando tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en Argentina. La promoción rige los martes y jueves, con un mínimo de compra de $100.000, y permite recuperar el 20 por ciento del total, con un tope de $25.000 por banco por mes.
La vigencia va desde el 1 hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se alcance el monto total destinado a reintegros. No es válido para compras online ni para pagos mediante transferencia bancaria.
Los bancos y billeteras adheridos son:
Banco Santander
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Billetera YOY
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Billetera BUEPP
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
El reintegro se acredita en la cuenta asociada a MODO dentro de los 30 días posteriores a la compra, siempre que el usuario no registre deuda con la entidad utilizada.
Para alcanzar el tope máximo de $25.000, es necesario realizar compras por $125.000 en el mes con un mismo banco o billetera, ya que el reintegro es del 20 por ciento. Con el mínimo exigido de $100.000, el reintegro inicial es de $20.000.
Además, quienes tengan más de un banco o billetera adherida pueden multiplicar el beneficio, ya que el tope corre de manera independiente por cada entidad. De esta forma, concentrar compras y elegir bien el medio de pago permite maximizar el ahorro en Jumbo durante todo enero.