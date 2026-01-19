19 de enero de 2026 - 22:04

Argentina tiene el segundo Big Mac más caro del mundo: ranking global e inflación en dólares

El elevado costo del Big Mac en Argentina volvió a poner en agenda la inflación en dólares y el atraso cambiario, al superar a economías desarrolladas como Estados Unidos y Reino Unido.

El precio del Big Mac en Argentina volvió a quedar en el centro del análisis económico internacional, luego de que un ranking global ubicara al país entre los más caros del mundo para consumir el tradicional combo de la cadena de comida rápida.

Según este listado, utilizado como una referencia informal para comparar niveles de precios y poder adquisitivo entre países, Argentina se posicionó por encima de varias economías desarrolladas, como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Noruega y Suecia, a pesar de que el salario promedio local medido en dólares es considerablemente más bajo.

El costo del Big Mac en Argentina alcanza los US$ 7,37, lo que ubica al país en el segundo lugar a nivel mundial, solo detrás de Suiza, donde el producto cuesta US$ 7,99, en un contexto de elevado costo de vida.

El Big Mac atraviesa su quinta década
Este dato volvió a instalar el debate sobre la inflación en dólares, un fenómeno que se consolidó en la economía argentina durante los últimos años. A diferencia de la inflación medida en pesos, este indicador refleja el encarecimiento de bienes y servicios al compararlos con valores internacionales, incluso en períodos de relativa estabilidad cambiaria.

Que Argentina figure en el segundo puesto del ranking global del Big Mac —un producto estandarizado y comparable en todo el mundo— expone que los precios internos medidos en dólares se encuentran en niveles elevados. Para los analistas, este desalineamiento entre precios e ingresos ayuda a explicar las dificultades del consumo y los desafíos pendientes para ordenar precios relativos, recuperar competitividad y recomponer el poder adquisitivo.

El ranking de los Big Mac más caros del mundo

El listado ordena a los países según el precio del Big Mac expresado en dólares. En ese contexto, Argentina aparece en el segundo lugar a nivel global:

  • Suiza: US$ 7,99

  • Argentina: US$ 7,37

  • Uruguay: US$ 6,91

  • Noruega: US$ 6,67

  • Italia: US$ 6,42

  • Costa Rica: US$ 5,90

  • Estados Unidos: US$ 5,79

  • Reino Unido: US$ 5,73

  • Suecia: US$ 5,67

  • Dinamarca: US$ 5,64

Más allá de la curiosidad que genera el ranking, el dato vuelve a reflejar una problemática estructural. La persistencia de precios elevados en dólares condiciona el consumo, erosiona el poder adquisitivo y deja en evidencia las dificultades de la economía argentina para ordenar precios relativos y recuperar competitividad en el escenario internacional.

