La inflación mayorista de 2025 registró el nivel más bajo en ocho años

El año 2025 cerró con el número más bajo del índice de precios internos al por mayor (IPIM) en los últimos ocho años, tras haber subido 26,2%. En diciembre, el indicador mostró una aceleración del 2,4%.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la inflación mayorista fue la más baja en ocho años desde 2017, cuando el número había cerrado en 18,8%.

Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales.

Este aumento mensual se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.

El sector que más incidió en la suba mayorista fueron los productos refinados del petróleo.

Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron:

Productos refinados del petróleo: 0,7%.

Alimentos y bebidas: 0,38%.

Petróleo crudo y gas: 0,24%.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%.

Productos agropecuarios: 0,21%.

Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.

precios mayoristas inidec

Precios con mayores aumentos en el 2025

Tabaco: 37,9%.

Productos refinados del petróleo: 37,5%.

Productos agropecuarios: 36,8%.

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%.

Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%.

Alimentos y bebidas: 28%.

Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%.

Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.

Productos pesqueros: 25,6%.

Productos de minerales no metálicos: 25,7%.

Precios con menores aumentos en el 2025

Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%.

Petróleo crudo y gas: 8,5%.

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%.

Otros medios de transporte: 12,7%.

Papel y productos de papel: 15%.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del Banco Central (BCRA) y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, señalaron desde el Ministerio de Economía.