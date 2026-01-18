18 de enero de 2026 - 15:33

Semana clave para la economía: el Indec difundirá datos de actividad, precios y salarios

Los indicadores oficiales serán seguidos de cerca por el Gobierno en un contexto de monitoreo macroeconómico. Además de los datos del Indec, el Banco Central continúa con la compra de reservas.

Datos clave del Indec marcarán el pulso económico de enero.

Por Redacción

La penúltima semana de enero estará marcada por la publicación de una serie de indicadores clave para la economía argentina. Los datos serán difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y seguidos de cerca por el Gobierno nacional.

El organismo que conduce Marco Lavagna dará a conocer datos vinculados a la actividad económica, la inflación mayorista, los salarios y el comercio, entre otros informes relevantes.

En primer término, el Indec publicará los precios mayoristas y el Índice del Costo de la Construcción (ICC) correspondientes a diciembre. A su vez, difundirá el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de noviembre.

En el último dato oficial, la actividad económica había registrado una suba interanual del 3,2% en octubre, aunque mostró una caída del 0,4% respecto del mes anterior. Otro de los indicadores que concentrará la atención será el índice de salarios, ya que permitirá evaluar si los ingresos lograron ubicarse por encima de la inflación de noviembre, que fue del 2,5%.

Además, el Indec dará a conocer otros informes vinculados a:

  • Comercio exterior (diciembre).

  • Ocupación hotelera (noviembre).

  • Generación del ingreso (tercer trimestre de 2025).

  • Supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras (noviembre).

El Banco Central continúa con la compra de reservas

En paralelo a la publicación de los indicadores económicos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la semana con su décima rueda consecutiva de compras de divisas.

Las reservas brutas internacionales alcanzaron los US$44.607 millones. Desde el 5 de enero a la fecha, las adquisiciones diarias fueron las siguientes:

  • US$21 millones.

  • US$83 millones, la tercera mayor compra del período.

  • US$9 millones.

  • US$62 millones.

  • US$43 millones.

  • US$55 millones.

  • US$55 millones.

  • US$187 millones, la mayor compra registrada.

  • US$47 millones.

  • US$125 millones, la segunda mayor compra.

El último viernes, el BCRA adquirió US$125 millones, en un contexto marcado por comentarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) que respaldan el esquema de acumulación de reservas que lleva adelante la autoridad monetaria.

