El costo de la construcción subió 1,4% en diciembre y el 2025 cerró con un aumento del 22,9%

El Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 1,4% en diciembre respecto al mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

La información, a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, muestra que este resultado es consecuencia de las alzas en el capítulo “Materiales” (1,6%), “Mano de obra” (1,3%) y “Gastos generales” (1,3%).

De esta manera, el 2025 cerró con un aumento del 22,9%.

El capítulo materiales registró un alza de 1,6% en comparación al mes de noviembre. Esta suba de precios estuvo impulsada por los nuevos valores autorizados para los insumos de obra y los ajustes en las tarifas de servicios regulados.

Los principales aumentos anuales dentro de los ítems de obra correspondieron a movimiento de tierra (32,4%), carpintería de madera (29,4%), carpintería metálica y herrería (27,6%) y ascensores (31%). Albañilería tuvo una variación de 24,4%, mientras que estructura y vidrios subieron 20,5% y 19,7% respectivamente. Los rubros instalación eléctrica (22,2%), instalación de gas (18,7%), instalación sanitaria y contraincendios (16,8%), yesería (16,9%) y pintura (15,7%) también mostraron variaciones interanuales.

La “Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre 2025, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria.

Este ajuste salarial también incidió en el capítulo Gastos generales, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución. Esto incorpora los nuevos valores tarifarios que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó en las tarifas eléctricas a partir del 1 de diciembre a las distribuidoras Edenor y Edesur, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

A su vez, incluye una actualización autorizada de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en los valores de consumo y conexiones de agua y cloaca.

También incorpora una actualización autorizada por el ente regulador Enargas en los valores de todos los conceptos de la conexión de gas, según detalló el INDEC.

¿Cuánto aumentaron los ítems de obra durante el año?