Estabilidad y oportunidad: el costo de la construcción en Mendoza inicia el 2026 con una leve baja en dólares

La medición del Centro de Ingenieros con respecto al costo de la construcción, el informe de enero revela un incremento mensual en pesos inferior al 1%.

El Centro de Ingenieros de Mendoza ha presentado su informe, un documento que adquiere un matiz al marcar el noveno aniversario de un seguimiento ininterrumpido sobre la realidad constructiva de la provincia. El estudio, que releva el costo de materiales y mano de obra durante los primeros días de cada mes, arroja para este inicio un escenario de relativa calma.

Esta situación contrasta de manera positiva para el inversor cuando los valores se analizan bajo la lupa del mercado cambiario, donde la tendencia a la baja se hace más evidente y atractiva para nuevos proyectos.

La desaceleración de los costos en pesos y el peso de la historia pexels-borishamer-14367440 El costo general de la construcción en la provincia experimentó un incremento marginal de apenas el 0,98%. Durante el último mes, el costo general de la construcción en la provincia experimentó un incremento marginal de apenas el 0,98%. Este movimiento estuvo impulsado exclusivamente por el rubro de los materiales, que registró una suba del 1,81%, mientras que el costo de la mano de obra se mantuvo sin variaciones respecto al cierre del año anterior. Al observar el comportamiento anual, se consolida una clara tendencia de desaceleración, ya que el costo total de construir aumentó un 18,69% en los últimos doce meses, una cifra que refleja una notable estabilización tras periodos de alta volatilidad.

En la comparación histórica de largo plazo, el informe pone de relieve el impacto de la inflación acumulada desde que se inició la serie estadística en 2017. En este periodo de nueve años, el costo general de la construcción ha sufrido un salto del 8.195,61%, con los materiales liderando las alzas por encima del 9.000%. Sin embargo, la foto actual muestra que esa inercia alcista ha perdido fuerza, permitiendo una mayor previsibilidad para los desarrolladores y particulares que deciden iniciar una obra en este nuevo año.

El mercado inmobiliario frente a la divisa extranjera La realidad para quienes cuentan con ahorros en dólares muestra un panorama alentador en términos de costos de ejecución. Tomando como referencia un dólar oficial de 1.435 pesos, el costo de construcción bajó un 0,43% en el último mes, acumulando una caída interanual del 16,73%. No obstante, la caída es más pronunciada cuando el análisis se traslada al mercado informal, donde con un dólar blue cotizado a 1.490 pesos, la baja mensual alcanza el 3,42%. Esta dinámica sitúa los valores actuales significativamente por debajo de los picos alcanzados en diciembre de 2023, cuando construir una vivienda en Mendoza demandaba el desembolso más alto de toda la serie estadística.

Construcción: valores por metro cuadrado para viviendas nuevas Para quienes proyectan una obra nueva, el informe detalla los valores vigentes para los dos tipos de vivienda testigo. Una vivienda económica de ejecución tradicional, con una superficie de 61 metros cuadrados, requiere hoy una inversión de 1.253.281 pesos por cada metro cuadrado construido. Si se traduce esta cifra al mercado del dólar blue, representa aproximadamente 841,13 dólares por metro cuadrado, un valor que, si bien es superior al mínimo histórico de octubre de 2020 cuando perforó los 350 dólares, se encuentra hoy muy lejos del techo de 1.056,97 dólares registrado a finales de 2023. Por otro lado, la construcción de una vivienda de mediana calidad, cuya superficie base es de 136 metros cuadrados, alcanza un valor unitario de 1.650.865 pesos por metro cuadrado. Al trasladar este monto a la moneda estadounidense en el mercado informal, el costo se sitúa en 1.107,96 dólares por metro cuadrado. Este valor es clave para el segmento medio de la provincia, ya que se mantiene por debajo del máximo histórico de 1.380,92 dólares alcanzado en abril de 2017, reafirmando que el inicio de 2026 ofrece una ventana de oportunidad para la edificación frente a la compra de propiedades terminadas.