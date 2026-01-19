Por mayor importación, crece el uso de monopatines eléctricos

El mercado de la movilidad urbana vive en Mendoza está en proceso de expansión. En este caso, se trata del aumento de los monopatines eléctricos en las calles y ciclovías impulsado en por el incremento de las importaciones y por una oferta cada vez más diversa en términos de prestaciones, diseño y tecnología. Los monopatines ya no son exclusivos para los niños sino que pasaron de ser un producto asociado al entretenimiento para consolidarse como una alternativa real de transporte diario.

La mayor infraestructura de ciclovías y la búsqueda de soluciones más económicas y prácticas frente al uso del auto y otros medios de movilidad, ha impulsado el crecimiento de los monopatines . China es la gran proveedora de este tipo de productos y hay coincidencia en que ha crecido tanto el ingreso como su demanda. Estos medios de movilidad se encuentran en una amplia gama de precios con prestaciones diferenciales entre las que se pueden destacar los frenos de discos, las luces y distintos tipos de batería.

“La demanda de monopatines creció de manera muy marcada en los últimos meses, sobre todo a partir de la mayor disponibilidad de modelos importados y de una mejora sustancial en la calidad tecnológica”, explicó Cristian Gómez, jefe de Operaciones de Despachantes de Aduana SA (DASA),una unidad de negocios de Grupo All In . “Tenemos un cliente fijo que ya concretó su tercer embarque de este tipo de vehículos fabricados en China”, destacó Gómez quien sumó que también han ingresado bicicletas electrricas y que la empresa comercializadora es oriunda de Suiza.

Del otro lado del mostrador, Sergio Adi, gerente de Luciana Hogar Adi Luciana Hogar, empresa también dueña de Leon Motos y Bike , coincidió con la mirada. Explicó que cada vez más clientes consultan por los monopatines debido a que son prácticos y fáciles de guardar. En la misma línea agregó que todos los productos son de origen chino y que dentro de ellos existe una diversidad de calidades. “Uno de los puntos más importante es la batería, por lo que hay monopatines chinos que vienen con batería alemana”, explicó Adi.

El profesional también dijo que el crecimiento del segmento se ha favorecido por características propias del entorno urbano mendocino en donde se ha desarrollado una amplia traza de ciclovías. “La provincia cuenta con una de las redes de ciclovías más extensas del país, lo que habilita un uso más seguro de este tipo de vehículos”, explicó Adi quien agregó que los monopatines se venden con casco. Desde su punto de vista, dichos medios de movilidad no son tan útiles en calles bacheadas por lo que son ideales para trayectos “citadinos”.

Precios y variedades

De este modo, la combinación de mayor oferta, avances tecnológicos y cambios en los hábitos de movilidad consolidan al monopatín eléctrico en las calles de Mendoza. Desde Feel Move, una casa donde comercializan monopatines y motos en Godoy Cruz, expresaron que este tipo de productos se venden más durante la temporada de verano por una cuestión estacional y que ha habido una baja generalizada en los precios en los últimos meses.

Los monopatines son bienes que ofrecen una amplia gama de precios y prestaciones en pos de un mayor confort y seguridad de los usuarios. En palabras de Cristian Gómez de DASA, en la actualidad los precios de venta de los importados pueden ser de la mitad de lo que cuestan productos similares nacionales. Inclusive en las bicicletas eléctricas –que también vienen en auge- comentó que la mayoría de las bicis cuenta con luces integradas, de giro y accesorios que llaman la atención de los usuarios.

Con relación a los monopatines, en líneas generales se pueden conseguir a partir de los $750.000 o U$S700 con un promedio de $1.500.000 o U$S1.200. De ahí se puede llegar a modelos de entre tres y cuatro millones de pesos, lo que rondaría los U$S3.000. Las versiones de alta gama cuentan con suspensión, mayor autonomía, freno de discos y sistemas de seguridad avanzados. “La clave del monopatín es cuidar la batería que se gasta más o menos en función de la velocidad y el peso”, explicó Sergio Adi. El referente de Leon Motos y Bike agregó que muchos de estos productos vienen con aplicaciones en las que puede regular la velocidad tanto para cuidar la batería y la seguridad del usuario.

Imagen ilustrativa monopatín eléctrico. Foto: Gentileza

Desde Feel Move sumaron que con relación a Segway, la marca que trabajan –taller oficial incluido- la variabilidad de precios también depende del modelo, la autonomía y la velocidad final que alcance el vehículo. En líneas generales, más allá del aumento en la venta e importación de monopatines eléctricos y a la consiguiente mejora en los precios, uno de los desafíos todavía es el financiamiento.

Según referentes del sector, las condiciones crediticias no muestran mejoras sustanciales ya que los bancos se mantienen cautelosos debido a los altos niveles de morosidad. “Hay consumo postergado ya que la gente necesita crédito para acceder. Cuando eso suceda podría haber un boom, pero no lo vemos en el corto plazo”, comentó Luciano Adi.