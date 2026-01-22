22 de enero de 2026 - 10:17

Vuelve el reintegro de $25.000 en VEA y Disco con MODO los días viernes, sábado y domingo

VEA y Disco activan un reintegro del 20% con MODO para compras presenciales. Aplica viernes, sábado y domingo, con tope mensual de $25.000.

La promo rige durante enero y permite usar más de un banco adherido.

La promo rige durante enero y permite usar más de un banco adherido.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Durante enero, los supermercados VEA y Disco vuelven a sumar una promoción que impacta directo en el bolsillo. Quienes paguen sus compras con MODO podrán acceder a un reintegro que permite recuperar hasta $25.000 por banco.

Leé además

El reintegro aplica solo pagando con QR desde la app MODO.

Vuelve el reintegro en Jumbo: MODO devuelve hasta $25.000 pagando con QR

Por Melisa Sbrocco
El beneficio del Banco Nación se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito mediante MODO desde la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $72.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco

La propuesta está pensada para consumos presenciales en supermercado y se activa únicamente los viernes, sábados y domingos, combinándose con otros descuentos bancarios disponibles.

Promo de MODO en VEA y Disco: cómo funciona el reintegro

El beneficio consiste en un reintegro del 20% sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope mensual de $25.000 por banco. Para participar, el pago debe realizarse escaneando código QR con MODO, desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias habilitadas.

MODO
El beneficio se obtiene pagando con QR MODO en compras de supermercado.

El beneficio se obtiene pagando con QR MODO en compras de supermercado.

La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se tienen en cuenta las operaciones presenciales. No están incluidas las compras online ni los pagos efectuados mediante transferencias bancarias.

El monto reintegrado se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga su cuenta vinculada y sin mora con la entidad emisora de la tarjeta utilizada.

Bancos y billeteras adheridas

  • Banco Santander
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Compras supermercado.jpg
Con una compra m&iacute;nima de $100.000, el reintegro alcanza hasta $25.000 por banco.

Con una compra mínima de $100.000, el reintegro alcanza hasta $25.000 por banco.

Sucursales VEA adheridas en Mendoza

  • Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
  • Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
  • Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
  • Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
  • Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
  • Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
  • Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
  • Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
  • Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
  • Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
  • Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
  • Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
  • Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
  • Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
  • Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
  • Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Tropero Sosa 15, Mendoza, Mendoza
  • Vea Lamadrid y Espejo, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Urquiza 3620, Maipú, Mendoza
  • Vea Patricias Mendocinas 1730/1744, Mendoza, Mendoza
  • Vea Liniers 235, Tupungato, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
  • Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
  • Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
  • Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
  • Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
  • Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
  • Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
  • Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
  • Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
  • Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
  • Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
  • Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
  • Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza

Cómo llegar al tope mensual de reintegro

Para alcanzar el reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra mínima de $100.000 en VEA o Disco, pagando con MODO durante los viernes, sábados o domingos.

El beneficio es por banco y por mes, se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes y, en caso de contar con dos o más bancos adheridos, cada uno puede utilizarse para acceder al tope mensual correspondiente. La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El beneficio se obtiene solo con pagos presenciales realizados con QR a través de MODO.

Reintegro en Jumbo: cómo ahorrar hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Por Melisa Sbrocco
El reintegro es solo los miércoles y se acredita en 30 días hábiles.

Reintegro del 20% con MODO en VEA y Disco: cómo ahorrar más de $25.000 viernes, sábado y domingo

Por Melisa Sbrocco
El beneficio se aplica todos los jueves y permite ahorrar hasta $15.000 por semana.

Reintegro de $15.000 en Chango Más: el beneficio que se activa todos los jueves

Por Melisa Sbrocco
El reintegro aplica solo para compras presenciales en Jumbo y se obtiene pagando con QR a través de MODO.

Reintegro en Jumbo: cómo obtener hasta $25.000 en enero con 19 bancos y billeteras

Por Melisa Sbrocco