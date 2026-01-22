Vuelve el reintegro de $25.000 en VEA y Disco con MODO los días viernes, sábado y domingo

Durante enero, los supermercados VEA y Disco vuelven a sumar una promoción que impacta directo en el bolsillo. Quienes paguen sus compras con MODO podrán acceder a un reintegro que permite recuperar hasta $25.000 por banco.
La propuesta está pensada para consumos presenciales en supermercado y se activa únicamente los viernes, sábados y domingos, combinándose con otros descuentos bancarios disponibles.
Promo de MODO en VEA y Disco: cómo funciona el reintegro
El beneficio consiste en un reintegro del 20% sobre el total de la compra realizada en VEA y Disco, con un tope mensual de $25.000 por banco. Para participar, el pago debe realizarse escaneando código QR con MODO, desde la app MODO o desde las aplicaciones bancarias habilitadas.
La compra mínima requerida es de $100.000 y solo se tienen en cuenta las operaciones presenciales. No están incluidas las compras online ni los pagos efectuados mediante transferencias bancarias.
El monto reintegrado se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta bancaria asociada a MODO, siempre que el usuario tenga su cuenta vinculada y sin mora con la entidad emisora de la tarjeta utilizada.
Bancos y billeteras adheridas
Banco Santander
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
Billetera YOY
Billetera BUEPP
Sucursales VEA adheridas en Mendoza
Vea Gral. Espejo 143, Segunda Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Martín 698, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Sarmiento 998, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Godoy Cruz 3825, Guaymallén, Mendoza
Vea I. Molina 325, Guaymallén, Mendoza
Vea Paso de los Andes 850, Godoy Cruz, Mendoza
Vea América 2780, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Perito Moreno 1481, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea San Miguel 1650, Las Heras, Mendoza
Vea Santiago del Estero 25, Mendoza, Mendoza
Vea Godoy Cruz 1105, Guaymallén, Mendoza
Vea 9 de Julio 100, San Martín, Mendoza
Vea Perrupato 356, San Martín, Mendoza
Vea Lavalle 942, Rivadavia, Mendoza
Vea San Martín 1211, Tunuyán, Mendoza
Vea Rawson 2600, Maipú, Mendoza
Vea Padre Vázquez 328, Maipú, Mendoza
Vea Paso de los Andes 82, Mendoza, Mendoza
Vea Av. Acceso Este 3280, Mendoza, Mendoza
Vea Lisandro Moyano 302, Las Heras, Mendoza
Vea Av. H. Yrigoyen 875, San Rafael, Mendoza
Vea Ruta Panamericana 2675, Godoy Cruz, Mendoza
Vea Matienzo 936, Guaymallén, Mendoza
Vea San Martín 880, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Av. Bandera de los Andes y 9 de Julio, Guaymallén, Mendoza
Vea Cerro Siete Colores 2496 (B° Dalvian), Mendoza, Mendoza
Vea San Juan Bosco 462, San Carlos, Mendoza
Vea Av. Mitre y Patricias Argentinas, San Rafael, Mendoza
Vea Av. del Libertador Norte 229, General Alvear, Mendoza
Vea Jorge A. Calle 601 y Neuquén, Sexta Sección, Mendoza, Mendoza
Vea Independencia esquina Chaco, Las Heras, Mendoza
Vea Las Cañas 1833, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. El Libertador 755, San Rafael, Mendoza
Vea Julio A. Roca esquina Calle Pública, Malargüe, Mendoza
Vea Ruta 82 Km, Luján de Cuyo, Mendoza
Vea Libertador Gral. San Martín 4795, Rivadavia, Mendoza
Vea Av. San Lorenzo (entre Laprida y Brown), Concordia, Mendoza
Vea Bandera de los Andes 424, Guaymallén, Mendoza
Vea Av. Belgrano 1318/1340, Quinta Sección, Mendoza, Mendoza
Cómo llegar al tope mensual de reintegro
Para alcanzar el reintegro máximo de $25.000, se debe realizar una compra mínima de $100.000 en VEA o Disco, pagando con MODO durante los viernes, sábados o domingos.
El beneficio es por banco y por mes, se puede acumular con otros descuentos bancarios vigentes y, en caso de contar con dos o más bancos adheridos, cada uno puede utilizarse para acceder al tope mensual correspondiente. La promoción está vigente hasta el 31 de enero de 2026, o hasta que se agote el cupo total asignado.