3 de febrero de 2026 - 11:52

Salarios UOCRA febrero 2026: cuánto se cobra con aumento y bono confirmado

El acuerdo paritario de la UOCRA define los sueldos de febrero 2026 con aumentos acumulativos y bonos no remunerativos según categoría y zona.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero con aumento tras el acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero con aumento tras el acuerdo entre la UOCRA y las cámaras empresarias.

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero de 2026 con aumento, tras la aplicación de la segunda y última cuota del acuerdo paritario firmado por la UOCRA con las cámaras empresarias del sector. La actualización salarial impacta en todas las categorías y zonas del país, con subas acumulativas y sumas extra no remunerativas.

El entendimiento alcanzado por la UOCRA define cuánto cobran en febrero con el aumento los empleados de la construcción, al incorporar incrementos porcentuales sobre los básicos y bonos mensuales diferenciados según categoría y región, que refuerzan el ingreso total del mes.

UOCRA: cuánto cobran en febrero con el aumento por categoría y zona

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un esquema de aumentos bimestrales. El acuerdo establece “una suba de 2% para enero 2026 calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025, y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero”, incrementos que son acumulativos.

Así quedan los sueldos para los obreros de la construcción en Mendoza este febrero.

Así quedan los sueldos para los obreros de la construcción en Mendoza este febrero.

Con la aplicación del aumento correspondiente a febrero, los salarios informados por la UOCRA quedan de la siguiente manera:

Zona A (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones):

  • Oficial especializado: $5.470 por hora

  • Oficial: $4.679 por hora

  • Medio oficial: $4.324 por hora

  • Ayudante: $3.980 por hora

  • Sereno: $723.032 mensual

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut):

  • Oficial especializado: $6.071 por hora

  • Oficial: $5.196 por hora

  • Medio oficial: $4.793 por hora

  • Ayudante: $4.438 por hora

  • Sereno: $805.489 mensual

Zona C (Santa Cruz):

  • Oficial especializado: $8.397 por hora

  • Oficial: $7.873 por hora

  • Medio oficial: $7.597 por hora

  • Ayudante: $7.377 por hora

  • Sereno: $1.208.753 mensual

Zona Austral (Tierra del Fuego):

  • Oficial especializado: $10.940 por hora

  • Oficial: $9.358 por hora

  • Medio oficial: $8.648 por hora

  • Ayudante: $7.960 por hora

  • Sereno: $1.446.064 mensual

Bonos, alcance del acuerdo y vigencia de la paritaria de la UOCRA

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo firmado por el gremio que lidera Gerardo Martínez contempla “el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona”. Estos bonos se abonan de manera quincenal y están alcanzados por aportes a la obra social.

Los montos del bono extra que se cobran en febrero de 2026 son los siguientes:

Zona A:

  • Oficial especializado: $121.800

  • Oficial: $112.200

  • Medio oficial: $102.800

  • Ayudante: $96.800

  • Sereno: $96.800

Zona B:

  • Oficial especializado: $135.200

  • Oficial: $124.600

  • Medio oficial: $114.100

  • Ayudante: $107.500

  • Sereno: $107.500

Billete peso argentino
Los nuevos salarios de la UOCRA incluyen subas porcentuales y bonos que refuerzan el ingreso mensual.

Los nuevos salarios de la UOCRA incluyen subas porcentuales y bonos que refuerzan el ingreso mensual.

Zona C:

  • Oficial especializado: $187.000

  • Oficial: $172.300

  • Medio oficial: $157.800

  • Ayudante: $148.600

  • Sereno: $148.600

Zona Austral:

  • Oficial especializado: $243.600

  • Oficial: $224.400

  • Medio oficial: $205.600

  • Ayudante: $193.600

  • Sereno: $193.600

El acuerdo paritario alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 76/75 y también al 577/10, que regula actividades específicas del sector. La vigencia se extiende hasta el 28 de febrero de 2026, y las partes acordaron mantener activa una comisión de seguimiento. En ese marco, el 19 de febrero se realizará una nueva revisión salarial para definir los ajustes que regirán a partir de marzo.

