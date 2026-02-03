Salarios UOCRA febrero 2026: cuánto se cobra con aumento y bono confirmado

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero de 2026 con aumento, tras la aplicación de la segunda y última cuota del acuerdo paritario firmado por la UOCRA con las cámaras empresarias del sector. La actualización salarial impacta en todas las categorías y zonas del país, con subas acumulativas y sumas extra no remunerativas.
El entendimiento alcanzado por la UOCRA define cuánto cobran en febrero con el aumento los empleados de la construcción, al incorporar incrementos porcentuales sobre los básicos y bonos mensuales diferenciados según categoría y región, que refuerzan el ingreso total del mes.
UOCRA: cuánto cobran en febrero con el aumento por categoría y zona
La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un esquema de aumentos bimestrales. El acuerdo establece “una suba de 2% para enero 2026 calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025, y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero”, incrementos que son acumulativos.
Con la aplicación del aumento correspondiente a febrero, los salarios informados por la UOCRA quedan de la siguiente manera:
Zona A (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones):
Oficial especializado: $5.470 por hora
Oficial: $4.679 por hora
Medio oficial: $4.324 por hora
Ayudante: $3.980 por hora
Sereno: $723.032 mensual
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut):
Oficial especializado: $6.071 por hora
Oficial: $5.196 por hora
Medio oficial: $4.793 por hora
Ayudante: $4.438 por hora
Sereno: $805.489 mensual
Zona C (Santa Cruz):
Oficial especializado: $8.397 por hora
Oficial: $7.873 por hora
Medio oficial: $7.597 por hora
Ayudante: $7.377 por hora
Sereno: $1.208.753 mensual
Zona Austral (Tierra del Fuego):
Oficial especializado: $10.940 por hora
Oficial: $9.358 por hora
Medio oficial: $8.648 por hora
Ayudante: $7.960 por hora
Sereno: $1.446.064 mensual
Bonos, alcance del acuerdo y vigencia de la paritaria de la UOCRA
Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo firmado por el gremio que lidera Gerardo Martínez contempla “el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona”. Estos bonos se abonan de manera quincenal y están alcanzados por aportes a la obra social.
Los montos del bono extra que se cobran en febrero de 2026 son los siguientes:
Zona A:
Oficial especializado: $121.800
Oficial: $112.200
Medio oficial: $102.800
Ayudante: $96.800
Sereno: $96.800
Zona B:
Oficial especializado: $135.200
Oficial: $124.600
Medio oficial: $114.100
Ayudante: $107.500
Sereno: $107.500
Zona C:
Oficial especializado: $187.000
Oficial: $172.300
Medio oficial: $157.800
Ayudante: $148.600
Sereno: $148.600
Zona Austral:
Oficial especializado: $243.600
Oficial: $224.400
Medio oficial: $205.600
Ayudante: $193.600
Sereno: $193.600
El acuerdo paritario alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 76/75 y también al 577/10, que regula actividades específicas del sector. La vigencia se extiende hasta el 28 de febrero de 2026, y las partes acordaron mantener activa una comisión de seguimiento. En ese marco, el 19 de febrero se realizará una nueva revisión salarial para definir los ajustes que regirán a partir de marzo.