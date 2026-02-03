Salarios UOCRA febrero 2026: cuánto se cobra con aumento y bono confirmado

Los trabajadores de la construcción cobrarán en febrero de 2026 con aumento , tras la aplicación de la segunda y última cuota del acuerdo paritario firmado por la UOCRA con las cámaras empresarias del sector. La actualización salarial impacta en todas las categorías y zonas del país, con subas acumulativas y sumas extra no remunerativas.

El entendimiento alcanzado por la UOCRA define cuánto cobran en febrero con el aumento los empleados de la construcción, al incorporar incrementos porcentuales sobre los básicos y bonos mensuales diferenciados según categoría y región, que refuerzan el ingreso total del mes.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) un esquema de aumentos bimestrales. El acuerdo establece “ una suba de 2% para enero 2026 calculado sobre los salarios básicos vigentes en diciembre 2025, y un adicional del 1,8% para febrero 2026 calculado sobre los valores actualizados de enero ”, incrementos que son acumulativos.

Con la aplicación del aumento correspondiente a febrero, los salarios informados por la UOCRA quedan de la siguiente manera:

Así quedan los sueldos para los obreros de la construcción en Mendoza este febrero.

Zona A (Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones):

Oficial especializado: $5.470 por hora

Oficial: $4.679 por hora

Medio oficial: $4.324 por hora

Ayudante: $3.980 por hora

Sereno: $723.032 mensual

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut):

Oficial especializado: $6.071 por hora

Oficial: $5.196 por hora

Medio oficial: $4.793 por hora

Ayudante: $4.438 por hora

Sereno: $805.489 mensual

Zona C (Santa Cruz):

Oficial especializado: $8.397 por hora

Oficial: $7.873 por hora

Medio oficial: $7.597 por hora

Ayudante: $7.377 por hora

Sereno: $1.208.753 mensual

Zona Austral (Tierra del Fuego):

Oficial especializado: $10.940 por hora

Oficial: $9.358 por hora

Medio oficial: $8.648 por hora

Ayudante: $7.960 por hora

Sereno: $1.446.064 mensual

Bonos, alcance del acuerdo y vigencia de la paritaria de la UOCRA

Además de los aumentos porcentuales, el acuerdo firmado por el gremio que lidera Gerardo Martínez contempla “el pago de una suma mensual no remunerativa a cobrar tanto en enero como en febrero 2026, con montos diferenciados según categoría y zona”. Estos bonos se abonan de manera quincenal y están alcanzados por aportes a la obra social.

Los montos del bono extra que se cobran en febrero de 2026 son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B:

Oficial especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Billete peso argentino Los nuevos salarios de la UOCRA incluyen subas porcentuales y bonos que refuerzan el ingreso mensual. Web

Zona C:

Oficial especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona Austral:

Oficial especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

El acuerdo paritario alcanza a todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo 76/75 y también al 577/10, que regula actividades específicas del sector. La vigencia se extiende hasta el 28 de febrero de 2026, y las partes acordaron mantener activa una comisión de seguimiento. En ese marco, el 19 de febrero se realizará una nueva revisión salarial para definir los ajustes que regirán a partir de marzo.