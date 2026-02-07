Adrián Yacopini. "Queremos tener el 12% del mercado de autos eléctricos"

Adrián Yacopini , fundador de Territorio Yacopini, confía plenamente en el futuro que tiene la electromovilidad. Durante una entrevista en el ciclo Valor Agregado , analizó el 2025, que estuvo marcado por la apertura a los vehículos chinos con arancel cero, detalló la apuesta estratégica por marcas como BYD y anticipó una profunda transformación en los hábitos de consumo.

El empresario planteó que en ese nuevo escenario, el auto deja de ser solo un medio de transporte para convertirse en una extensión del celular, atravesado por la tecnología, la conectividad y la eficiencia energética, en un mercado que redefine la movilidad, el negocio automotriz y el vínculo del usuario con su vehículo.

-¿Cómo cerró el negocio de los autos en 2025 para Mendoza y para Argentina?

-Fue un año muy volátil. Hubo una decisión del Gobierno nacional que impactó de lleno en el mercado, que fue permitir el ingreso de 50.000 autos de fabricación china con arancel cero. Eso modificó completamente el escenario. En lo personal, estudié mucho una marca que hoy es protagonista a nivel mundial, BYD. A partir de ese análisis, nos entregaron la concesión y hoy representamos a la marca en Mendoza y San Juan.

-Realmente venimos del año 2025 con tasas de interés muy altas y necesitamos, junto con el Gobierno y la provincia, mayor consumo. Esto significa que bajen las tasas de interés y que la gente no solamente pueda comprar autos financiados, sino televisores, una bicicleta o una moto, y que se reactive el sector de la construcción. El consumo es clave para que el sistema vuelva a girar.

-Conociendo cómo conocés al cliente mendocino, ¿cómo define la compra de su auto?

Creo que el papel principal lo tiene el grupo familiar y, después, ver qué vas a hacer con el auto. Tenemos una provincia con una geografía muy particular que se caracteriza por tener muchas camionetas debido a los terrenos y las fincas. Ahí se divide en dos grandes grupos: el auto chico, que es el futuro que se viene con la electromovilidad, y las camionetas. La energía alternativa ofrece mucha tecnología, seguridad y un ahorro en el consumo de combustible bastante significativo comparado con un vehículo de combustión.

-Hablemos específicamente de BYD. ¿Qué están esperando para este año?

Las expectativas son tremendas. No solamente en tecnología y seguridad, sino que es algo que ayuda mucho a la conducción. La gente joven se entiende muy bien con el auto porque prácticamente tiene las mismas funciones o más que un celular. Las baterías tienen ocho años de garantía y el primer service es a los quince mil kilómetros. Tiene una autonomía de cuatrocientos kilómetros; en la semana ni vos ni yo hacemos esa distancia. El domingo a la tarde lo ponés a cargar y listo.

-Uno de los grandes miedos es la carga. ¿Cómo funciona en la práctica?

Es muy sencillo. Con la compra de algunos modelos nosotros regalamos e instalamos el cargador en la casa del cliente. Tiene dos enchufes: uno de carga lenta, que dura unas cuatro horas para el total de la batería, y otro de carga rápida que en quince minutos te carga para cien kilómetros más. No solamente evitás la pérdida de tiempo de ir a una estación de servicio, sino que lográs un gran ahorro.

-¿Es cierto que la calidad china es inferior a la de un auto europeo?

Durante muchos años se pensó que lo chino era más barato y de menor calidad. Hoy es exactamente al revés. BYD es una de las principales fabricantes de autos eléctricos del mundo. Algunos modelos son incluso más caros que los tradicionales, por la tecnología que incorporan. Estamos hablando de SUVs de alta gama que superan los 200.000 dólares. Este año, también presentaremos la camioneta, que es similar a una Amarok o una Frontier. Es una compañía muy agresiva con barcos propios; es el futuro.

-Como piloto de competición, ¿hay diferencia al acelerar un eléctrico?

-No hace ruido, esa es la única diferencia. Anda exactamente igual. Al tener el auto eléctrico o híbrido la gente se sorprende por la cantidad de caballos de fuerza. Una camioneta normal tiene 258 caballos y la Shark va a tener 430 caballos porque combina un motor de combustión y cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda. Para el campo, para el enólogo o el empresario constructor, tener ochocientos treinta y seis kilómetros de autonomía es algo que va a sorprender.

-¿Cómo se garantiza el tema de los repuestos y la posventa?

-BYD no es un importador, es una filial directa de China en Argentina y tenemos convenios con el Mercosur para traer autos de Brasil. Esto nos obliga a tener un stock permanente de motores, parabrisas y cubiertas según escalas de volumen. Si te doy ocho años de garantía en la batería es porque estoy convencido del producto. En Territorio Yacopini nos caracterizamos por la fluidez; la rotación está asegurada en un ciento diez por ciento.

-Mendoza entra en una nueva etapa minera. Ustedes operan en San Juan, ¿cómo lo analizás?

-En San Juan operamos con un predio de siete mil metros en una plaza que depende cien por ciento de la minería. Como mendocinos tendríamos que copiar esa experiencia porque da muchas fuentes de trabajo. Es una actividad muy respetable. Entiendo los miedos, sobre todo por el agua y los viñedos, pero hay que avanzar con empresas serias y controles. No podemos vivir sólo del turismo y el vino. Necesitamos diversificar.

-Como empresario, ¿qué provincia te gustaría dejarle a tus hijos?

-Una provincia donde sigan gobernando gente buena, con conceptos de unión familiar y que nos cuiden. No solamente que gobiernen, sino que nos cuiden en seguridad, impulsen la educación, más hospitales y más ambulancias. Creo que el empresariado mendocino está innovando; hacemos cosas muy importantes para la provincia.

-¿Qué lugar ocupará Territorio Yacopini en este futuro eléctrico?

-Aspiramos a tener un doce por ciento del market share. Nuestro objetivo es que la gente pruebe el auto y experimente el futuro. No significa que las otras marcas sean malas o no tengan sus líneas; Chevrolet, Volkswagen con sus modeloso Nissan con la tecnología e-Power también vienen con proyectos eléctricos. Me veo con mucha responsabilidad para no fallarle a ningún mendocino en lo que es posventa y satisfacción.

-Para cerrar, ¿te ves volviendo a competir en un Dakar?

La verdad que sí. Sería una satisfacción enorme correr con alguno de mis hijos. Es un tema delicado en este momento, pero el proyecto está en la cabeza. Por ahora tengo otras prioridades, pero el automovilismo siempre es parte de mi vida.